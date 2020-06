Košický kraj otvára v Čani zariadenie podporovaného bývania

Košice 5. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) rozširuje svoju ponuku sociálnych služieb. Od 15. júla otvára v obci Čaňa v okrese Košice-okolie zariadenie podporovaného bývania, ktoré vzniká pri Domove sociálnych služieb (DSS) Domko. Informoval o tom Úrad KSK.



"V minulom roku sa nám podarilo otvoriť prvé zariadenie pre autistov v kraji, a to práve pri Domove sociálnych služieb Domko. Sme veľmi radi, že tento rok opäť rozširujeme ponuku našich sociálnych služieb, a to otvorením nového zariadenia podporovaného bývania. Vďaka nemu budeme poskytovať celoročnú pobytovú formu sociálnych služieb ôsmim klientom s mentálnym postihnutím, ktorí sa sem presunú z Domka," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Dohľad, pomoc a podporu na ceste za samostatnosťou budú klientom zariadenia poskytovať jedna opatrovateľka a štyria inštruktori sociálnej rehabilitácie. "Títo klienti doposiaľ využívali dennú alebo týždennú pobytovú formu v Domove sociálnych služieb Domko. Teraz si môžu vyskúšať postarať sa o seba mimo dosahu rodičov," priblížil riaditeľ tohto DSS Martin Vatra. Traja prijímatelia, ktorým službu v Čani poskytnú, už dokonca majú skúsenosť so zamestnaním v chránenej dielni.



Nové zariadenie v Čani vzniká v rodinnom dome, bývalej budove krízového strediska pre deti na ulici Osloboditeľov. Rekonštrukciu aj vybavenie zariadenia financoval kraj zo svojho rozpočtu vo výške 72.000 eur. V rámci rekonštrukcie vybudovali nové poschodie, opravili rozvody vody aj kúrenie, vymenili podlahu a zariadenie vybavili bezbariérovými prvkami.



V súčasnosti je DSS Domko pre pandémiu ešte zatvorený, keďže od 12. marca bolo pozastavené poskytovanie ambulantných a týždenných foriem pobytu. Pre klientov Domko opäť otvoria na budúci týždeň. Okrem toho od pondelka 8. júna budú v krajských sociálnych zariadeniach opäť povolené návštevy.