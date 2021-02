Košický kraj otvorí stredné školy pre študentov končiacich ročníkov

Košice 26. februára (TASR) – Na stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), sa od pondelka 1. marca obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov. Na základe COVID automatu sa do školských lavíc nevrátia iba končiaci stredoškoláci v okrese Rožňava, keďže tento okres je naďalej v čiernej farbe. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



Obnovenie prezenčnej formy štúdia odporučili podľa kraja aj jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva. Rozhodnutie sa týka približne 5300 žiakov, ostatní sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.



"Podľa aktuálnych informácií z ministerstva školstva a zdravotníctva síce školy musíme otvoriť, no toto riešenie nepovažujeme za vhodné. Uvažuje sa o tvrdom lockdowne, máme preplnené nemocnice a žiadame o pomoc zdravotníkov zo zahraničia. Navyše, v Košickom kraji sa chce do škôl vrátiť len zhruba polovica končiacich stredoškolákov, ostatní preferujú dištančné vzdelávanie. Aj napriek týmto okolnostiam rešpektujeme pokyny ministerstva školstva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Podmienkou nástupu študentov aj učiteľov preto bude negatívny test na koronavírus a ranný filter," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude kraj monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia.



KSK ako zriaďovateľ 63 stredných škôl realizoval tento týždeň prieskum, koľko žiakov má záujem obnoviť prezenčné vyučovanie za daných podmienok. Z údajov vyplynulo, že do školy sa chce vrátiť 2600 žiakov končiacich ročníkov, čo predstavuje takmer 50 percent. Pri obnovení prezenčného vyučovania budú v krajských stredných školách platiť prísne hygienicko-epidemické opatrenia. Čo sa týka otvorenia školských internátov, KSK zatiaľ 1. marca prevádzku internátov neobnoví. Stredné školy budú tiež zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia aj otváranie jedální.



V súčasnosti prebieha očkovanie učiteľov, z celkového počtu takmer 2500 dostalo prvú dávku viac ako tisíc z nich. K 3. marcu by malo byť prvou dávkou zaočkovaných takmer 1130 učiteľov. K tomuto navýšeniu by malo prispieť aj spustenie veľkokapacitného očkovacieho centra, ktoré KSK spustí v sobotu (27. 2.) v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) na Ostrovského ulici v Košiciach. V pilotnej fáze bude očkovať učiteľov do 55 rokov.



Po jarných prázdninách od 1. marca naďalej ostáva v platnosti prázdninový cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy v Košickom aj Prešovskom kraji. Keďže však do škôl nastúpia študenti končiacich ročníkov stredných škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl, režim doplnia posilové spoje. Vylúčené nie sú ďalšie úpravy spojov, a to v závislosti od epidemiologickej situácie i požiadaviek riaditeľov škôl.