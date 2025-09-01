< sekcia Regióny
Košický kraj otvoril prvú krajskú materskú školu
Moderné vzdelávacie zariadenie na Bielocerkevskej ulici v Košiciach kladie dôraz na environmentálnu výchovu a rozvoj technických zručností detí.
Autor TASR
Košice 1. septembra (TASR) - Školský rok 2025/2026 v pondelok otvorili v prvej materskej škole Košického samosprávneho kraja (KSK). Moderné vzdelávacie zariadenie na Bielocerkevskej ulici v Košiciach kladie dôraz na environmentálnu výchovu a rozvoj technických zručností detí. Nateraz do nej nastúpilo 12 detí a ďalšie sa pridajú už v januári, informoval KSK.
„Župa po prvýkrát vstupuje do oblasti predprimárneho vzdelávania. Hoci škôlka sídli v krajskom meste, slúži aj obyvateľom viacerých obcí z okolia. Jej výhodou je strategická poloha v okrajovej časti mesta, ktorou prechádzajú východniari dochádzajúci za prácou do Košíc. Prvá župná škôlka je príkladom inovatívneho a zodpovedného vzdelávania v kraji,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Poukázal aj na to, že budova škôlky je bezbariérová a otvorená aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
KSK ďalej informoval, že od pondelka nastúpilo do lavíc krajských stredných škôl viac ako 22.000 žiakov. Pribudli zrekonštruované učebne aj nové odbory v rámci duálneho vzdelávania.
V dôsledku poklesu počtu žiakov v niektorých regiónoch, nerovnomernej naplnenosti škôl, ako aj prekrývania odborov a programov došlo v kraji k spájaniu a zlučovaniu stredných škôl. KSK je tak k 1. septembru 2025 zriaďovateľom 54 stredných škôl, jednej materskej školy a dvoch školských zariadení. „Cieľom racionalizácie siete škôl v Košickom kraji nie je len znížiť počet škôl, ale najmä vytvoriť silnú, modernú a konkurencieschopnú sieť stredných škôl v KSK, ktorá bude schopná reagovať na výzvy 21. storočia a poskytovať mladým ľuďom kvalitné a perspektívne vzdelanie,“ uviedol KSK.
Ponuka študijných a učebných odborov je na krajských školách v tomto školskom roku rozšírená o odbor autotronik na Strednej odbornej škole (SOŠ) techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi, mechanik-mechatronik na SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci, bilingválne štúdium obchodnej akadémie na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi či záhradný dizajn na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach. „S príchodom firmy Volvo podporujeme aj strojárske, elektrotechnické a iné odbory potrebné pre automobilový priemysel 21. storočia,“ doplnil KSK.
Za mimoriadne efektívny považuje kraj systém duálneho vzdelávania s tým, že u zmluvného zamestnávateľa sa prakticky vzdeláva každý ôsmy žiak. Novinkou v školskom roku 2025/2026 je možnosť duálneho vzdelávania v študijnom odbore ochrana osôb a majetku v Spojenej škole v Sečovciach v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.
