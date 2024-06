Košický kraj otvoril v Kysaku audiovizuálne envirocentrum KlimaPark

Kysak 18. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) otvoril v areáli Školy v prírode v Kysaku v utorok osvetové audiovizuálne envirocentrum KlimaPark. Slúžiť bude na podporu vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci aj verejnosť sa tu dozvedia viac o zmenách klímy, jej negatívnych dosahoch, ako aj opatreniach zameraných na ochranu životného prostredia. Vzdelávať sa tu je možné zábavným a interaktívnym spôsobom.



"Je to multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť rôznym skupinám detí, či už škôlkarom, žiakom základných škôl, stredných škôl a ďalším skupinám. Budú sa tu môcť organizovať rôzne eventy. Sú tu rôzne interaktívne prvky ako 4D panoramatické kino alebo interaktívne prvky z rôznych technológií. Zároveň je toto centrum energeticky úsporné, spĺňa najvyššie štandardy," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Environmentálne centrum vzniklo po rekonštrukcii budovy bývalého skladu a posilňovne v areáli školy v prírode. Práce sa začali vo februári minulého roka. Na ploche 140 metrov štvorcových sa nachádza zelená strecha. Rekonštrukciou prešla aj fasáda. Stavebníci použili pri prácach použité udržateľné materiály, ktoré znižujú negatívny dosah na životné prostredie.







Návštevníci KlimaParku nájdu v budove štyri samostatné miestnosti s interaktívnymi audiovizuálnymi prvkami. "Konkrétne sa tu nachádza multifunkčná prednášková sála, ktorá je vybavená audiovizuálnou technikou, 4D panoramatické kino, miestnosť s veľkoplošnou videostenou pre realistické 3D vizualizácie a tiež interaktívna herňa," priblížil Trnka.



Interaktívne miestnosti KlimaParku sprostredkujú návštevníkom autentický zážitok z intenzívnych zrážok, poukazujú na prírodné katastrofy súvisiace s osídľovaním, rozvojom priemyslu, produkciou nadmerného množstva odpadu či topením ľadovcov. V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. tiež vzniklo desať informačných programov, ktoré sú zamerané na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.



Podľa riaditeľky Školy v prírode v Kysaku Zuzany Labancovej je KlimaPark pre nich veľkým prínosom. Edukatívnou formou môže deťom priblížiť klimatické zmeny, ktoré im doteraz prezentovali v starej triede v budove školy v prírode. "Toto je úplne iná úroveň celého edukatívneho procesu. Klimacentrum v teoretickej rovine pomôže deťom predstaviť a nejakým spôsobom zobraziť klimatické zmeny a už je len na nich, aby to potom preniesli aj do praxe," doplnila Labancová.



Výstavbu KlimaParku Kysak realizoval KSK z Kohézneho fondu, z ktorého získal 1.880.000 eur, ďalších približne 200.000 eur spolufinancoval zo svojho rozpočtu. KlimaPark Kysak bude otvorený celoročne, poslúži žiakom i verejnosti, ale aj na organizáciu konferencií, táborov, školských výletov či seminárov.



Kraj plánuje v areáli vybudovať ďalšie športoviská, vrátane cyklistickej dráhy - pumptracku, ktorej účelom bude okrem športového vyžitia aj prípadné odklonenie povodňovej vlny. Jej realizácia je plánovaná v najbližšom období.