< sekcia Regióny
Košický kraj plánuje žiadať eurofondy na cyklotrasu v oblasti Lúčok
Projektový zámer už schválila Rada partnerstva Košického kraja. KSK požiada o financie na projekt Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Autor TASR
Košice 26. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje cez eurofondy výstavbu cyklistickej cestičky v katastrálnom území obce Lúčky v okrese Michalovce s celkovou dĺžkou 1,4 kilometra. Predpokladané výdavky na realizáciu projektu predstavujú takmer 653.000 eur. Zastupiteľstvo KSK v pondelok (25. 8.) schválilo podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tento projekt s názvom Cyklistická cestička Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála).
Projektový zámer už schválila Rada partnerstva Košického kraja. KSK požiada o financie na projekt Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré je riadiacim orgánom pre program Slovensko 2021 - 2027. Otvorená výzva na predkladanie žiadostí sa týka projektov integrovaných územných investícií s financovaním zo zdrojov EÚ vo výške 85 percent a zo štátneho rozpočtu vo výške 15 percent.
Súčasťou rokovania krajského zastupiteľstva bola aj informatívna správa o podanej žiadosti o finančný príspevok pre územný akčný plán s názvom Three rivers' treasure (Poklad troch riek) v objeme takmer 5,7 milióna eur v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027. Jednou z jeho častí je projekt Neprebádaný cykloraj, ktorého hlavným partnerom je Dopravná infraštruktúra KSK, n. o. Projekt je zameraný na modernizáciu cykloturistickej infraštruktúry v regióne Medzibodrožia. „Hlavným cieľom je vylepšenie Dolnozemplínskej cyklomagistrály na úseku Borša - Zatín, pričom 15,2 kilometra bude modernizovaných gloritovou technológiou. Projekt prispeje k rozvoju udržateľného cestovného ruchu, zvýši bezpečnosť a atraktivitu cyklotrás a podporí cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Maďarskom,“ informoval Úrad KSK.
Ďalšia podaná žiadosť o finančný príspevok je na územný akčný plán, ktorý sa týka regiónu Gemer s celkovým rozpočtom viac ako 5,7 milióna eur. Jeho súčasťou je neziskovo orientovaný projekt Make GMR great again - NDP, ktorého vedúcim partnerom je obec Jablonov nad Turňou (okres Rožňava), pričom jedným z partnerov je aj KSK. „Hlavným cieľom projektu KSK je rozvoj cyklistickej infraštruktúry v regióne horného Gemera. Kľúčovou aktivitou je výstavba 11,5 kilometra cyklotrasy medzi Rožňavou a Slavcom, ktorá prispeje k rozvoju ekoturizmu, ochrane prírodného dedičstva a udržateľnému rozvoju regiónu,“ uvádza materiál pre poslancov. Druhou aktivitou projektu je rekonštrukcia strechy Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.
Projektový zámer už schválila Rada partnerstva Košického kraja. KSK požiada o financie na projekt Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré je riadiacim orgánom pre program Slovensko 2021 - 2027. Otvorená výzva na predkladanie žiadostí sa týka projektov integrovaných územných investícií s financovaním zo zdrojov EÚ vo výške 85 percent a zo štátneho rozpočtu vo výške 15 percent.
Súčasťou rokovania krajského zastupiteľstva bola aj informatívna správa o podanej žiadosti o finančný príspevok pre územný akčný plán s názvom Three rivers' treasure (Poklad troch riek) v objeme takmer 5,7 milióna eur v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027. Jednou z jeho častí je projekt Neprebádaný cykloraj, ktorého hlavným partnerom je Dopravná infraštruktúra KSK, n. o. Projekt je zameraný na modernizáciu cykloturistickej infraštruktúry v regióne Medzibodrožia. „Hlavným cieľom je vylepšenie Dolnozemplínskej cyklomagistrály na úseku Borša - Zatín, pričom 15,2 kilometra bude modernizovaných gloritovou technológiou. Projekt prispeje k rozvoju udržateľného cestovného ruchu, zvýši bezpečnosť a atraktivitu cyklotrás a podporí cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Maďarskom,“ informoval Úrad KSK.
Ďalšia podaná žiadosť o finančný príspevok je na územný akčný plán, ktorý sa týka regiónu Gemer s celkovým rozpočtom viac ako 5,7 milióna eur. Jeho súčasťou je neziskovo orientovaný projekt Make GMR great again - NDP, ktorého vedúcim partnerom je obec Jablonov nad Turňou (okres Rožňava), pričom jedným z partnerov je aj KSK. „Hlavným cieľom projektu KSK je rozvoj cyklistickej infraštruktúry v regióne horného Gemera. Kľúčovou aktivitou je výstavba 11,5 kilometra cyklotrasy medzi Rožňavou a Slavcom, ktorá prispeje k rozvoju ekoturizmu, ochrane prírodného dedičstva a udržateľnému rozvoju regiónu,“ uvádza materiál pre poslancov. Druhou aktivitou projektu je rekonštrukcia strechy Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.