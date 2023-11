Košický kraj plánuje pri Čižaticiach ďalší vrt

Košice 30. novembra (TASR) - Po zrealizovanom geotermálnom vrte pri Čižaticiach neďaleko Košíc plánuje Košický samosprávny kraj (KSK) v tejto lokalite ďalší reinjektážny vrt. Odhad investičných nákladov na tento projekt je približne 4,5 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Zámer predložila spoločnosť GeoSurvey, ktorá patrí pod KSK. "Účelom navrhovanej činnosti je zhotovenie hydrogeologického reinjektážneho vrtu GTC-2 do hĺbky 3000 metrov, ktorý bude realizovaný ako prieskumný vrt. Realizácia vrtu GTC-2 umožní reinjektovať ťaženú termálnu podzemnú vodu do pôvodného kolektora, čo má zásadný vplyv na ochranu životného a geologického prostredia," uviedla. Zdrojom financovania výstavby budú vlastné zdroje navrhovateľa. Ako predpokladaný čas realizácie uvádza roky 2024 - 2025.



Geotermálny vrt do hĺbky 2,7 kilometra realizoval KSK v roku 2022 za 1,9 milióna eur bez DPH. Výsledky vrtu preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia. GeoSurvey poukazuje na to, že geotermálna energia predstavuje dôležitý zdroj výroby elektrickej energie a na využitie pri vykurovaní bytových jednotiek, v oblasti skleníkovej výroby a na rekreačné účely. Podľa zámerov KSK by geotermálna voda mala slúžiť aj pre plánovaný akvapark.



Reinjektážnym vrtom by sa mala voda po ochladení vracať späť do geologického podložia.