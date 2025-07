Košický kraj plánuje pri Čižaticiach druhý vrt i 3D seizmický prieskum

Košice 13. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje po geotermálnom vrte pri Čižaticiach neďaleko Košíc v tejto lokalite ďalší reinjektážny vrt. Ten by slúžil na to, aby sa ťažená geotermálna voda mohla vracať späť do geologického podložia. Zámer na realizáciu druhého vrtu predložil kraj aktuálne opätovne do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Zároveň kraj chystá ďalší projekt pre využitie geotermálnej energie v tejto oblasti. „Momentálne plánujeme prostredníctvom fondu na spravodlivú transformáciu predložiť projekt na 3D seizmický prieskum, ktorý by nám mal úplne do detailu zmapovať podložie, aby sme vedeli čo najpresnejšie a finančne najefektívnejšie umiestniť nielen reinjektážny, ale aj ďalšie vrty,“ informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Technika 3D hlbinného seizmického prieskumu podľa KSK prinesie v podobe podrobnej trojdimenzionálnej mapy podložia podstatne presnejšie parametre rezervoára hydrotermálnej energie čižatickej štruktúry, ako aj údaje kľúčové pre umiestnenie vrtov s cieľom maximalizácie ich prínosov.



Prvý geotermálny vrt do hĺbky 2,7 kilometra realizoval KSK v roku 2022 za 2,3 milióna eur s víziou využitia pre plánovaný akvapark a ďalšie účely. Výsledky vrtu preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia.



Ešte v novembri 2023 predložila spoločnosť GeoSurvey, ktorá patrí pod KSK, do procesu EIA zámer zhotovenia prieskumného reinjektážneho vrtu. Vo februári 2024 vzala návrh späť a konanie sa zastavilo. Opätovne ho predložila do EIA v júni tohto roka. Odhad investičných nákladov na vrt s hĺbkou 3000 metrov je podľa dokumentu približne 4,5 milióna eur a predpokladaná realizácia v roku 2026.



KSK svoj postup zdôvodnil tým, že od 1. januára 2025 platí nový zákon o EIA, ktorý má urýchliť a zjednodušiť procesy schvaľovania projektov. „Vzhľadom na tieto zmeny sme sa rozhodli pôvodnú žiadosť stiahnuť a podať novú už podľa nových pravidiel. Náš zámer sme prepracovali a doplnili podľa pripomienok z pôvodného procesu EIA a novú žiadosť sme podali na Okresný úrad Košice-okolie,“ informoval KSK. Realizáciu projektu plánuje kraj z externých zdrojov. V súčasnosti podľa stanoviska pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok do výzvy v rámci Programu Slovensko, ktorá je zameraná na vyhľadávanie, prieskum a overovanie zdrojov geotermálnej energie pre energetické využitie.



„Komunikujeme s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) ohľadom výziev z Plánu obnovy. Nové vedenie nás ubezpečuje, že budú opakované výzvy na realizáciu prieskumných geotermálnych vrtov,“ uviedla Strojná.