Košický kraj po odrazení útoku hekerov upozorňuje na hrozby manuálom

Košice 20. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) po odrazení hekerského útoku v októbri minulého roka upozorňuje na kybernetické hrozby. Vydal manuál, ako im predchádzať. Chce tým podľa hovorkyne predsedu KSK Anny Terezkovej zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti a vystríhať svojich obyvateľov pred počítačovou kriminalitou.



"Manuál bude určený najmä pre najohrozenejšie skupiny používateľov internetu, ako sú deti, seniori či malí a strední podnikatelia, ktorí nemajú dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie svojich IT sietí. Napriek tomu, že povedomie o kybernetických hrozbách narastá, nie všetci používatelia internetu dokážu včas odhaliť hroziace nebezpečenstvo. Preto je najväčšou výzvou v oblasti kyberbezpečnosti zvýšenie informovanosti našich občanov," vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.



Manuál pre rizikové skupiny obyvateľov si je možné stiahnuť na webovej stránke KSK v sekcii Prevencia kriminality. Táto praktická príručka má za cieľ informovať o možných rizikách a hrozbách internetových technológii. Zároveň ponúka aj základné tipy, ako sa brániť pred kybernetickými hrozbami. Ohrozené sú podľa Terezkovej všetky vekové skupiny, najzraniteľnejšími sú však deti a seniori.



"KSK pri kybernetickom útoku prešiel skúškou odolnosti. Je pozitívne, že okrem zlepšovania vlastných bezpečnostných opatrení posúva svoje skúsenosti s útokom ďalej. Je potrebné zamerať sa ešte viac na deti. Tie sú totiž nielen najzraniteľnejšou, ale aj najjednoduchšie ovplyvniteľnou skupinou a sú zároveň našou budúcnosťou. KSK má potenciál spájať odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, prepájať ich s učiteľmi IT či IT koordinátormi,” dodal odborník na kybernetickú bezpečnosť Peter Matej.