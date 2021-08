Košický kraj počas leta modernizuje viaceré stredné školy

Košice 15. augusta (TASR) - Prázdne stredné školy počas letných prázdnin využíva Košický samosprávny kraj (KSK) na rekonštrukcie ich priestorov. Na Zemplíne kraj začal s budovaním spojovacej chodby na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Michalovciach. Práce prebiehajú aj na školách v Košiciach, Sobranciach či v Spišskej Novej Vsi. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



"Postupne sa snažíme modernizovať stredné školy v rámci celého kraja, tento rok sme s nimi vo veľkom začali ešte na jar," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na výstavbu novej spojovacej chodby v SZŠ v Michalovciach vyčlenil kraj 330.000 eur.



Do vynovených priestorov sa v septembri vrátia i študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach, kde prebiehala modernizácia učební či chodieb, na ktorých pribudli nové oddychové zóny. KSK pripravuje aj komplexnú rekonštrukciu fasády gymnázia za 860.000 eur.



Jednou z ďalších investičných akcií je aj rekonštrukcia časti objektov vrátane otvorenia školskej jedálne na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi. Kraj túto obnovu podporil sumou viac ako 152.000 eur. Oprava predchádza plánovanému projektu vodozádržných opatrení, na ktorý škola požiadala o nenávratný finančný príspevok Ministerstvo životného prostredia SR, a KSK sa aj tento projekt zaviazal kofinancovať. Na škole by tak mohli pribudnúť takzvaná zelená strecha, retenčné nádoby na zachytenie dažďovej vody, asfalt v objekte sa vymení za trávnatý povrch a pribudnú aj dažďové záhrady či jazierka.



Do vynovených priestorov sa v školskom roku 2021/2022 vrátia aj žiaci a zamestnanci Gymnázia v Sobranciach, Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. Na všetkých troch školách kraj realizuje rekonštrukciu fasády. Na oprave strechy sa počas leta pracuje na Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košiciach-Šaci a študenti sa po prázdninách vrátia do vymaľovaných priestorov Školského internátu na Medickej ulici v Košiciach. Nové okná sú už na Gymnáziu Javorová v Spišskej Novej Vsi, kde ešte prebieha oprava podláh v budove školy.



KSK má po úspešnom verejnom obstarávaní v pláne vymeniť okná či opraviť elektroinštalácie napríklad na košických gymnáziách Opatovská 7 a Trebišovská 12, ako i v budove Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach. S niektorými prácami opäť pomôže Sociálny podnik KSK.