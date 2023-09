Košický kraj podporí budúcoročné zážitkové podujatia sumou 450.000 eur

Košice 16. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) podporí budúcoročné zážitkové podujatia sumou 450.000 eur. Výzva v rámci dotačného programu Terra Incognita je pre ich organizátorov otvorená do konca októbra. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).



Tento rok výzvu na podporu podujatí vyhlásili o niečo skôr. Chcú totiž umožniť, aby sa o podporu mohli uchádzať aj zimné podujatia. Tie doteraz v programe Terra Incognita chýbali. Hlavným zámerom výzvy je podľa KRT posilniť atraktivitu Košického kraja, vylepšiť a rozšíriť ponuku v oblasti kultúrneho cestovného ruchu, aktívne zapojiť miestnych partnerov a zabezpečiť, aby návštevníci pri návšteve regiónu zažili jedinečné zážitky, a to počas celého roka.



"Výzva, s ktorou náš cestovný ruch každoročne rastie a skvalitňuje sa, je príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú prispieť k rozvoju kultúry, športu, umenia, prezentácie tradícií, histórie regiónu a gastronómie v KSK," povedal predseda KSK Rastislav Trnka, podľa ktorého evidujú veľký záujem zo strany organizátorov podujatí.



Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5000 do 50.000 eur. Organizátori jedinečných zážitkových podujatí a TOP podujatí od 3000 do 10.000 eur.



"Podujatia, ktoré takto pomáhame organizovať, nie sú len udalosťami v kalendári. Sú hlasom nášho kraja, ktorý sebavedomo znie v množstve zaujímavých a rozmanitých spoločenských aktivít našich miestnych komunít," povedala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková s tým, že sú aj prejavom bohatého kultúrneho dedičstva. "V každom z podporených podujatí nájdete závan histórie, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu, alebo ucítite športového ducha a šikovnosť našich občanov," dodala.