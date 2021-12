Košický kraj podporí podujatia turistického ruchu sumou 300.000 eur

Košice 16. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) podporí sumou 300.000 eur podujatia, ktoré v budúcom roku skvalitnia cestovný ruch. Výzvu v rámci dotačného programu Terra Incognita vyhlásil KSK s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).



Ide o podporu organizátorov podujatí s regionálnym, nadregionálnym a medzinárodným významom v oblasti športu, kultúry a umenia. Jednotlivé podujatia môžu získať podporu až do výšky 50.000 eur. Cieľom novej výzvy je prostredníctvom kvalitných podujatí zvýšiť atraktivitu kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku kultúrneho cestovného ruchu, ako aj pripraviť návštevníkovi jedinečný zážitok v regióne.



"Od roku 2020 sa boríme s pandémiou, ktorá výrazným spôsobom paralyzovala cestovný ruch a obmedzila mnohé obľúbené podujatia. Organizátori sa v roku 2021 aktívne usilovali vyhovieť všetkým opatreniam tak, aby sa ich podujatia opäť uskutočnili. Za to im patrí naša veľká vďaka. Prostredníctvom výzvy im chceme v budúcom roku pomôcť, aby získané skúsenosti pretavili do ešte lepšej verzie svojich podujatí," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5000 do 50.000 eur, organizátori regionálnych a TOP podujatí od 3000 do 20.000 eur. Termín podávania žiadostí je do 31. januára 2022.