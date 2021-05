Košický kraj podporí projekt knižnice, galérie aj divadla

Košice 30. mája (TASR) – Spišské divadlo, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave aj Východoslovenská galéria si na svoje projekty rozdelia peniaze z grantovej schémy Košického samosprávneho kraja (KSK) Tradície inšpirujú inovácie 2021. Informuje o tom KSK na svojej webovej stránke s tým, že na túto schému v tomto roku alokovali celkovo 150.000 eur.



Kultúrne zariadenia KSK sa o financie mohli uchádzať s inovatívnymi projektmi, ktoré by mohli prilákať čo najväčšie množstvo návštevníkov. Do internej výzvy sa ich zapojilo 15.



Spišské divadlo uspelo s projektom Divadlo 21. V rámci neho vznikne v priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi, kde divadlo sídli, televízne štúdio a publikačné centrum. Využívať ho budú môcť žiaci spišskonovoveských škôl, ale aj samotné divadlo, ktoré prostredníctvom moderných technológií bude môcť rozšíriť svoje aktivity.



Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila pokračovanie projektu Objavujeme čaro Gemera. V záhrade knižnice je zážitkovo-informačný chodník, ktorý by mal byť po novom doplnený o informačné tabule. Pribudnúť by mala aj tzv. „knižná oáza“. Knižnica tak bude môcť realizovať svoje aktivity aj vo vonkajších priestoroch. „Novú knižnú oázu bude knižnica využívať na organizovanie besied, čítaní, muzikoterapií, biblioterapií, či vyučovacích hodín s využitím netradičných učebných pomôcok,“ dodáva KSK.



Z uvedených finančných zdrojov svoje aktivity rozšíri aj Východoslovenská galéria. Po revitalizácii knižnice a projekte Enter, keď zo vstupnej dvorany vzniklo moderné miesto prvého kontaktu, vznikla potreba priestorovo – botanickej úpravy nádvoria. Galéria ho zrevitalizuje v rámci projektu s názvom Pohyblivá krajina. Na zrekonštruovanom nádvorí budú organizovať výstavy, spoločenské podujatia či aktivity pre školy.



KSK podporuje inovatívne projekty prostredníctvom internej výzvy už tretí rok, oproti vlaňajšku na to alokovali o 34.000 eur viac. Realizácie výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2021 sú súčasťou plnenia Koncepcie rozvoja kultúry v KSK 2020 – 2025 (2030).