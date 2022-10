Košický kraj podporí v roku 2023 zážitkové podujatia sumou 250 000 eur

Košice 1. októbra (TASR) - Organizátori podujatí rôzneho charakteru sa môžu uchádzať o podporu z dotačnej výzvy Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita. Úspešní žiadatelia môžu na uskutočnenie svojich vízií získať podporu až do výšky 50.000 eur a kraj im okrem peňazí pomôže aj s organizáciou a marketingom ich podujatí. Záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do 30. novembra 2022. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus o tom informuje na svojej webstránke.



Výzva nadväzuje na už vyhlásenú grantovú schému zameranú na návštevnícku infraštruktúru v celkovej sume 1,4 milióna eur. Cieľom novej výzvy je zvýšiť atraktivitu Košického kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku kultúrneho cestovného ruchu, zapájať aj lokálnych aktérov a sprostredkovať tak návštevníkovi nezabudnuteľný zážitok v regióne.



Minimálna a maximálna výška podpory sa líši s ohľadom na charakter podujatí. Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5000 do 50.000 eur a organizátori regionálnych a top podujatí od 3000 do 20.000 eur.



"Leto plné hudby, tanca, spevu, folklóru, umenia, športu a gastronomických zážitkov sme si v tomto roku mohli v Košickom kraji naplno vychutnať bez obmedzení a aj vďaka podpore z dotačného programu Terra Incognita. Výzvou na rok 2023 chceme opäť podporiť úplne nové podujatia, ale aj skvalitniť tie existujúce," doplnila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



O podporu podujatí z výzvy na rok 2023 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby, ktoré sídlia alebo majú trvalý pobyt na území Košického kraja alebo na jeho území poskytujú služby obyvateľom. Rovnako organizácie, ktorých zakladateľom je KSK. Žiadatelia o podporu musia svoje žiadosti so všetkými prílohami nahrať elektronicky cez aplikáciu E-grant do 30. novembra 2022. Všetky potrebné informácie k výzve Terra Incognita na rok 2023 nájdu žiadatelia na webstránke www.terraincognita.sk.