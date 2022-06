Košický kraj podporí výstavbu ihriska s umelým povrchom v Rožňave

Košice 27. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) bude spolufinancovať výstavbu ihriska s umelým povrchom v Rožňave vo výške 250.000 eur. Schválili to v pondelok krajskí poslanci.



Spolufinancovanie projektu je podľa KSK výsledkom partnerského vzťahu s mestom Rožňava a v súlade s koncepciou podpory pohybových aktivít obyvateľov kraja na roky 2020 - 2025. Predpokladaná hodnota výstavby ihriska v katastrálnom území Nadabula je 1.047.800 eur.



Predseda kraja Rastislav Trnka pre novinárov uviedol, že mesto Rožňava má sľúbenú dotáciu na rekonštrukciu ihriska od Slovenského futbalového zväzu (SFZ). "Avšak mesto Rožňava nemalo na to, aby doložilo ďalších 500.000 eur, čiže KSK prispel polovicu toho, čo mesto potrebuje zohnať, aby vlastne SFZ mohol poskytnúť túto dotáciu a ihrisko sa mohlo zrekonštruovať," povedal. KSK bude môcť v budúcnosti ihrisko prednostne využívať na svoje akcie, ako je krajská futbalová liga, výchovno-vzdelávacia činnosť škôl a školských zariadení, dlhodobé športové súťaže a iné podujatia. "Zároveň sme stanovili veľmi prísne podmienky na poskytnutie finančného príspevku tak, aby sa futbalový klub a ihrisko nedostávalo do strát alebo konkurzu. Ak k tomu dôjde, mesto bude musieť túto finančnú výpomoc vrátiť," dodal Trnka.



Poslanci ďalej odsúhlasili personálne zmeny v dvoch krajských kultúrnych organizáciách. Schválili vymenovanie Moniky Tkáčovej za riaditeľku Spišského kultúrneho centra a knižnice a vymenovanie Aleny Navrátilovej na post riaditeľky Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne.



Krajské zastupiteľstvo sa vyjadrilo aj k podpáleniu auta krajského poslanca Milana Kaplana, ku ktorému došlo v sobotu (25. 6.) v noci v Michalovciach a vyšetruje ho polícia. Podľa vyhlásenia odsúdilo "konanie, ktorého výsledkom je bezprecedentný útok na majetok poslanca". Vyhlásenie podporili všetci prítomní poslanci.