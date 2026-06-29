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Košický kraj podporil pri Zemplínskej šírave štyri projekty
Obec Trnava pri Laborci využije podporu 60.000 eur na vybudovanie rodinného oddychového areálu pod kúriou Ehrenheimovcov.
Autor TASR
Vinné 29. júna (TASR) - Zemplínska šírava a jej okolie získajú nové zázemie pre turistov, cyklistov aj majiteľov plavidiel. Košický samosprávny kraj (KSK) podporil prostredníctvom programu Terra Incognita štyri projekty zamerané na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu celkovou sumou 300.000 eur. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).
Dekréty úspešným žiadateľom odovzdali počas sobotňajšieho (27. 6.) podujatia Jánske ohne nad Šíravou. Najvyššiu podporu, po 100.000 eur, získali dva projekty. Pri Vinianskom jazere sa má zmodernizovať kemping. Vzniknúť tam má 20 stanovíšť pre autokaravany, pribudne nová elektroinštalácia, wifi pripojenie, voda, nabíjačky na bicykle, zóna na cvičenie a upravený štrkový vstup do vody. Rovnakú sumu dostane aj projekt verejného prístaviska v Kaluži. Starý a nestabilný pontón má nahradiť nový betónový pontón, ktorý má zabezpečiť bezpečnejší prístup pre lode aj návštevníkov.
Obec Trnava pri Laborci využije podporu 60.000 eur na vybudovanie rodinného oddychového areálu pod kúriou Ehrenheimovcov. Ďalších 40.000 eur smeruje do obce Jovsa na projekt Nabite sa v Jovse. Pri miestnom prameni vznikne krytý prístrešok s nabíjačkami pre elektrobicykle a so servisným stojanom s náradím.
Novinkou letnej sezóny bude aj bezplatný autobusový spoj Zemplínsky okružák. Počas sobôt v júli a auguste prepojí najvýznamnejšie turistické centrá dolného Zemplína. „Naším cieľom je ponúknuť dovolenkárom nielen nové zázemie, ale aj skvelú dostupnosť k zážitkom. Veríme, že vďaka tomuto spojeniu a novým projektom bude letná sezóna plná komfortu a turisti na Šírave strávia nezabudnuteľný čas bez stresu a bez starostí,“ uviedla riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.
Dekréty úspešným žiadateľom odovzdali počas sobotňajšieho (27. 6.) podujatia Jánske ohne nad Šíravou. Najvyššiu podporu, po 100.000 eur, získali dva projekty. Pri Vinianskom jazere sa má zmodernizovať kemping. Vzniknúť tam má 20 stanovíšť pre autokaravany, pribudne nová elektroinštalácia, wifi pripojenie, voda, nabíjačky na bicykle, zóna na cvičenie a upravený štrkový vstup do vody. Rovnakú sumu dostane aj projekt verejného prístaviska v Kaluži. Starý a nestabilný pontón má nahradiť nový betónový pontón, ktorý má zabezpečiť bezpečnejší prístup pre lode aj návštevníkov.
Obec Trnava pri Laborci využije podporu 60.000 eur na vybudovanie rodinného oddychového areálu pod kúriou Ehrenheimovcov. Ďalších 40.000 eur smeruje do obce Jovsa na projekt Nabite sa v Jovse. Pri miestnom prameni vznikne krytý prístrešok s nabíjačkami pre elektrobicykle a so servisným stojanom s náradím.
Novinkou letnej sezóny bude aj bezplatný autobusový spoj Zemplínsky okružák. Počas sobôt v júli a auguste prepojí najvýznamnejšie turistické centrá dolného Zemplína. „Naším cieľom je ponúknuť dovolenkárom nielen nové zázemie, ale aj skvelú dostupnosť k zážitkom. Veríme, že vďaka tomuto spojeniu a novým projektom bude letná sezóna plná komfortu a turisti na Šírave strávia nezabudnuteľný čas bez stresu a bez starostí,“ uviedla riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.