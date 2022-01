Košický kraj pokračuje s vakcináciou, o týždeň spustí očkovanie detí

Košice 3. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj v roku 2022. Tento týždeň sú k dispozícii veľkokapacitné očkovacie centrá v Košiciach, Michalovciach aj v Spišskej Novej Vsi. S vakcináciou pokračujú aj v teréne. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že očkovanie detí do veku päť až 11 rokov spustia na budúci týždeň v Košiciach.



Takzvaná ambulancia na kolesách vyrazí v najbližších dňoch do 23 miest a obcí v kraji. „Po prvú, druhú aj tretiu dávku si obyvatelia môžu prísť napríklad do Rožňavy, Kuzmíc, Košickej Polianky, Porúbky, Ruskova či do Ložína a Plešivca,“ uvádza KSK. Očkovací autobus bude i v Trebišove, Dobšinej, Čiernej nad Tisou a Veľkých Kapušanoch.



Očkovacie kóje budú počas celého týždňa tradične k dispozícii v štyroch košických obchodných centrách aj v budove železničnej stanice, a to od 9.00 do 17.00 h. V piatok (7. 1.) v rovnakom čase bude k dispozícii očkovanie aj v nákupnom centre v Spišskej Novej Vsi.



Na budúci týždeň začne kraj prvýkrát očkovať aj vekovú kategóriu detí od päť do 11 rokov. „Očkovanie sa bude realizovať iba vo vakcinačnom centre v Košiciach za prítomnosti pediatra, a to vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech,“ vysvetľuje kraj.



V poslednom kalendárnom týždni roka 2021 počas štyroch vakcinačných dní zaočkoval prvou dávkou vakcíny 680 ľudí, treťou vyše 7990. Od začiatku očkovania KSK podal spolu takmer 347.000 vakcín, z toho viac ako 78.500 prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. „Za mesiac december zdravotníci podali spolu viac ako 45.300 vakcín, čo je takmer o 16.000 viac ako v mesiaci november 2021,“ dodáva.



Bližší harmonogram očkovania je zverejnený na webovej stránke KSK.