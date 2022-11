Košický kraj pomáha cez nadáciu pri rozvoji mladých talentov

Košice 13. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pomáha zlepšiť život polosirotám, deťom z neúplných rodín alebo rodinám v tiesni. Prostredníctvom Nadácie KSK môžu cielene rozvíjať svoj talent v oblastiach vzdelávania, športu a umenia či prostredníctvom iných školských alebo mimoškolských aktivít. Zaplatí im športové či umelecké pomôcky, poplatky za krúžky, jazykové a iné kurzy alebo detské tábory. V súčasnosti je v databáze približne 238 detí. TASR o tom informovala Jana Jánošíková z Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK)



"V našom kraji sa rodia obrovské talenty, ktoré je potrebné rozvíjať. No nie každý z nich má však rovnakú štartovaciu pozíciu, od ktorej by mohol začať. Aktívne oslovujeme špeciálnych poradcov, pracovníkov krízovej intervencie, psychológov, ale aj športové kluby, aby pomohli vytypovať anonymné rodiny s talentovanými deťmi, ktoré by privítali pomoc," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Nadácia KSK si pre talenty pripravila podporné aktivity z rôznych oblastí, prostredníctvom ktorých chce rozvíjať ich talent. V rámci nich zaplatí tréningy, sústredenia, ale aj náklady na cesty a súťaže. Ďalej daruje pomôcky, preplatí odborné či jazykové kurzy, exkurzie, návštevy múzeí alebo zabezpečí technické vybavenie, ako sú počítače či tablety. Pomoc je vždy šitá na mieru konkrétneho dieťaťa.



"Podpora nie je finančná a jednorazová, ale hodnotová a kontinuálna. Už teraz sme nesmierne hrdí na našu mladú kickboxerku Samiru Pasztirákovú, ktorú nadácia podporuje už dlhí čas. Na jeseň sa jej podaril parádny úspech, zo svetového juniorského šampionátu z Talianska si odniesla bronz," doplnil Trnka.



Nadácia KSK sa rozhodla preplatiť deťom i prímestský alebo pobytový tábor. Poskytuje tiež podporu a odborné poradenstvo v oblasti práva, rodinných vzťahov, psychológie, vzdelávania, zamestnanosti či finančnej gramotnosti. Požiadať o pomoc možno aj aktívne, prostredníctvom formulára, ktorý nájdu záujemcovia na webstránke kraja web.vucke.sk.



KSK založil Nadáciu KSK v roku 2020 s cieľom pomáhať deťom a rodinám v núdzi. Zameriava sa hlavne na deti, ich potreby a záujmy a cez ne potom prichádza pomoc a podpora pre celú rodinu.