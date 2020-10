Košický kraj pomáha zabezpečiť priestory a zdravotníkov na testovanie

Košice 29. októbra (TASR) - Do príprav na celoplošné testovanie na nový koronavírus sa zapája aj Košický samosprávny kraj (KSK). Aktuálne poskytuje súčinnosť okresným úradom pri zabezpečení dostatočného počtu zdravotníckeho personálu v jednotlivých odberných miestach. Ako ďalej vo štvrtok informoval, samosprávam poskytol priestory krajských stredných škôl, v ktorých sa bude testovať.



Úlohou samospráv bolo okrem iného zabezpečiť dostatočný počet zdravotníckeho personálu, ktorý bude robiť odbery antigénovými testami. V prípade, že to nebolo v ich silách, požiadali o súčinnosť okresné úrady. "Košický samosprávny kraj poskytol Ministerstvu vnútra SR a okresným úradom informácie o všetkých poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorým sme vydávali povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia. Ak v niektorých odberných miestach bude chýbať zdravotnícky personál, okresné úrady môžu na základe informácií poskytnutých župou uložiť osobám poskytujúcim zdravotnú starostlivosť pracovnú povinnosť na výkon testovania," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK mobilizuje aj dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť počas nasledujúcich dvoch víkendov s pomocnými prácami. Prostredníctvom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja sa ako dobrovoľník môže prihlásiť každý, kto má nad 18 rokov, stačí napísať e-mail na dckk@dckk.sk. Krajské dobrovoľnícke centrum aktuálne eviduje najväčší nedostatok dobrovoľníkov v meste Košice.



Po obhliadkach zo strany Ministerstva obrany (MO) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva kraj vyčlenil 20 samosprávnych stredných škôl, kde by malo byť 25 odberných miest. "Keďže vyučovanie na školách prebieha dištančne, spolu so samosprávami pripravujeme ich priestory na víkendové celoplošné testovanie. Odberné miesta sa budú nachádzať v telocvičniach, väčších zasadačkách, vo vstupných vestibuloch, ale aj vo vonkajších areáloch škôl," priblížil Trnka.



V Košiciach bude odberné miesto na Strednej športovej škole na Triede SNP, na Strednej odbornej škole (SOŠ) na Ostrovského ulici, na Obchodnej akadémii Polárna, Gymnáziu Šrobárova, Strednej priemyselnej škole dopravná na Hlavnej a na Hotelovej akadémii na Južnej triede. Na Zemplíne sa bude testovať na trebišovskom gymnáziu, Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach, Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, SOŠ techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch, gymnáziu v Kráľovskom Chlmci, SOŠ dopravy a služieb v Strážskom, SOŠ technickej v Michalovciach, SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach, SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci a na Spojenej škole v Sečovciach. Na Spiši to budú hotelová akadémia, gymnázium a SPŠ technická v Spišskej Novej Vsi a gymnázium v Krompachoch. Kraj ponúkol samosprávam aj priestory škôl na Gemeri, zatiaľ však neboli vybrané na účely celoplošného testovania.