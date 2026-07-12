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Košický kraj ponúkne festivaly, historické podujatia i cyklopreteky
Priamo v amfiteátri na Zemplínskej šírave ožije na plátne príbeh o mladých ľuďoch, o láske aj o hľadaní seba samých vo filme Posledná sezóna, ktorý sa nakrúcal práve v tejto lokalite.
Autor TASR
Košice 12. júla (TASR) - Košický kraj ponúkne v júli sériu kultúrnych, historických a športových podujatí. Program zahŕňa festival maďarskej komunity v Gombaseku, podujatie zamerané na dobu bronzovú v Nižnej Myšli, cyklistické preteky na Spiši, festival 66 hodín v Košiciach aj predpremiéru filmu Posledná sezóna na Zemplínskej šírave. TASR o tom informovali z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus.
Bohatý kalendár podujatí, ktorý je rozmiestnený do všetkých kútov regiónu, bol podľa KOCR Košice Región Turizmus zostavený tak, aby ukázal to najlepšie z lokálnych tradícií, gastronómie, inovácií aj rekreačných možností.
Priamo v amfiteátri na Zemplínskej šírave ožije na plátne príbeh o mladých ľuďoch, o láske aj o hľadaní seba samých vo filme Posledná sezóna, ktorý sa nakrúcal práve v tejto lokalite.
V nedeľu sa v obci Ptrukša koná podujatie, ktoré predstavuje prelínajúce sa miestne tradície a výnimočné cezhraničné vzťahy. Návštevníci sa môžu tešiť na jarmok národností, kde zistia, ako chutí a vonia toto pohraničie. V kultúrnom programe vystúpi množstvo umelcov, skupín a súborov.
Od 14. do 19. júla ožije kemping Gombaseckej doliny v obci Slavec najväčším letným festivalom maďarskej komunity na Slovensku. Podujatie ponúkne koncerty rôznych interpretov. Okrem hudby prinesie diskusie s osobnosťami verejného života, divadelné a literárne podujatia, workshopy, športové aktivity a bohatý program pre rodiny s deťmi.
V sobotu 18. júla ožije Archeoskanzen v Nižnej Myšli atmosférou doby bronzovej. Nadšenci zo združenia Collegium Myssle pripravili pre verejnosť program plný archeologických nálezov, prednášok a autentických dobových aktivít.
Vytrvalci z rôznych kútov Európy sa 24. a 25. júla na cyklopretekoch v Spišskej Novej Vsi pokúsia zdolať náročnú trasu s dĺžkou 333 kilometrov v limite 33 hodín, ktorá prepojí športové výkony s pôvabnou spišskou krajinou. Preteky myslia aj na rekreačných cyklistov s menej náročnými kategóriami a v rámci programu si na kolobežkách a odrážadlách zmerajú sily aj tí úplne najmenší.
Od 23. do 26. júla sa festival 66 hodín presúva zo Smolníka priamo do ulíc Košíc, pričom jeho epicentrom sa stane Tabačka Kulturfabrik. Tohtoročná téma „Prežitie nie ako katastrofa, ale ako príležitosť" prepojí hudbu, divadlo, gastronómiu, výtvarné umenie a aktívny oddych.
„Táto pestrá paleta podujatí dokonale ukazuje, aký rozmanitý a príťažlivý je náš kraj. Účasť na nich sa pritom dá ideálne spojiť s objavovaním ďalších miestnych atrakcií, pamiatok či prírodných unikátov,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Bohatý kalendár podujatí, ktorý je rozmiestnený do všetkých kútov regiónu, bol podľa KOCR Košice Región Turizmus zostavený tak, aby ukázal to najlepšie z lokálnych tradícií, gastronómie, inovácií aj rekreačných možností.
Priamo v amfiteátri na Zemplínskej šírave ožije na plátne príbeh o mladých ľuďoch, o láske aj o hľadaní seba samých vo filme Posledná sezóna, ktorý sa nakrúcal práve v tejto lokalite.
V nedeľu sa v obci Ptrukša koná podujatie, ktoré predstavuje prelínajúce sa miestne tradície a výnimočné cezhraničné vzťahy. Návštevníci sa môžu tešiť na jarmok národností, kde zistia, ako chutí a vonia toto pohraničie. V kultúrnom programe vystúpi množstvo umelcov, skupín a súborov.
Od 14. do 19. júla ožije kemping Gombaseckej doliny v obci Slavec najväčším letným festivalom maďarskej komunity na Slovensku. Podujatie ponúkne koncerty rôznych interpretov. Okrem hudby prinesie diskusie s osobnosťami verejného života, divadelné a literárne podujatia, workshopy, športové aktivity a bohatý program pre rodiny s deťmi.
V sobotu 18. júla ožije Archeoskanzen v Nižnej Myšli atmosférou doby bronzovej. Nadšenci zo združenia Collegium Myssle pripravili pre verejnosť program plný archeologických nálezov, prednášok a autentických dobových aktivít.
Vytrvalci z rôznych kútov Európy sa 24. a 25. júla na cyklopretekoch v Spišskej Novej Vsi pokúsia zdolať náročnú trasu s dĺžkou 333 kilometrov v limite 33 hodín, ktorá prepojí športové výkony s pôvabnou spišskou krajinou. Preteky myslia aj na rekreačných cyklistov s menej náročnými kategóriami a v rámci programu si na kolobežkách a odrážadlách zmerajú sily aj tí úplne najmenší.
Od 23. do 26. júla sa festival 66 hodín presúva zo Smolníka priamo do ulíc Košíc, pričom jeho epicentrom sa stane Tabačka Kulturfabrik. Tohtoročná téma „Prežitie nie ako katastrofa, ale ako príležitosť" prepojí hudbu, divadlo, gastronómiu, výtvarné umenie a aktívny oddych.
„Táto pestrá paleta podujatí dokonale ukazuje, aký rozmanitý a príťažlivý je náš kraj. Účasť na nich sa pritom dá ideálne spojiť s objavovaním ďalších miestnych atrakcií, pamiatok či prírodných unikátov,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.