Košický kraj ponúkne k 100. ročníku maratónu mieru suvenírovú bankovku

Košice 21. septembra (TASR) - Nadchádzajúci 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bude pripomínať aj suvenírová eurobankovka. Vyšla v náklade 5000 kusov a sú na nej symboly košického maratónu - holubica, maratónec a Dóm sv. Alžbety. Informoval o tom vo štvrtok Košický samosprávny kraj (KSK).



Predaj špeciálnej edície nulovej bankovky Euro Souvenir sa začne oficiálne v piatok 29. septembra o 10.00 h v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej ulici v Košiciach, otvorené tam bude aj v deň maratónu, v nedeľu 1. októbra.



"Verím, že to bude dôstojná pamiatka. Podľa toho ohlasu a záujmu, ktorý je doteraz, vidíme, že tých 5000 kusov bude málo, ale dotlač nebude, takže záujemcovia by na to mali myslieť čím skôr," povedal novinárom predseda KSK Rastislav Trnka.



Predaj zberateľského suveníru bude podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej limitovaný na jeden kus na osobu. Autorom grafického návrhu bankovky je grafik krajskej organizácie Martin Pavlík. "Jej jedinečný dizajn zachytáva ducha maratónu a jeho význam pre Košice i celé Slovensko," uviedla Vargová Jurková.



KSK a Košice Región Turizmus podporili aj zabezpečenie špeciálneho vlakového spoja - Maratónskeho expresu, ktorý záujemcom uľahčí dopravu na bežecké podujatie. Z Bratislavy ho vypravia v sobotu 30. septembra o 9.12 h a spätne z Košíc vyrazí v nedeľu 1. októbra o 15.50 h. Jeho zastávky zahŕňajú aj Trnavu, Trenčín, Žilinu a Liptovský Mikuláš. V párty vagóne budú diskusie s odborníkmi na športovú prípravu a výživu, prítomný bude aj autor vlastnej bežeckej školy Miloš Škorpil.



"Tohtoročný maratón je historickým míľnikom nielen pre mesto Košice, ale aj pre celé Slovensko. Preto sme na župe pre špeciálny ročník a jeho podporné aktivity vyčlenili rekordných 75.000 eur. Jedným z lákadiel pre návštevníkov je aj expresný vlak, maratónsky expres," skonštatoval Trnka.