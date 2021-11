Košický kraj posilňuje očkovacie tímy v Košiciach aj menších obciach

Košice 8. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) počas aktuálneho týždňa posilní najmä výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Zdravotníci vyrazia podať prvú, druhú aj tretiu dávku vakcíny obyvateľom priamo v ich obci či meste.



„Okresy v Košickom kraji sa snažia zvrátiť nepriaznivú farbu COVID automatu a vyhnúť sa čiernej farbe, ktorá znamená prísnejšie pravidlá pre jednotlivcov, hromadné podujatia, ale aj ďalšie obmedzenia či uzávery reštaurácií a iných prevádzok. Župa preto vyrazí očkovať každý deň v týždni, a to aj na niekoľko miest naraz. Predovšetkým záujemcovia o prvú dávku vakcíny budú mať v Košiciach k dispozícii aj niekoľko očkovacích miest navyše,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Očkovací autobus bude počas týždňa pristavený v mestách Rožňava, Trebišov, Dobšiná, Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou, Veľké Kapušany či Michalovce. V Košiciach ho obyvatelia nájdu od utorka (9. 11.) do piatka (12. 11.) od 15.00 do 18.00 h pri obchodnom centre v časti Západ, pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici, pri stredisku Tip Top a na Alžbetinej ulici, v sobotu dopoludnia aj pri obchodnom dome na Severe.



Očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby bude taktiež prebiehať v obciach, ktoré kraju nahlásili záujem. Zdravotníci podajú vakcíny napríklad v Prakovciach, Nálepkove, Jaklovciach, Kluknave či Rozhanovciach. Krajské očkovacie tímy opäť vyrazia zaočkovať klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ako aj stredoškolákov a ich učiteľov.



Záujemcovia môžu využiť stále očkovacie kóje v troch košických obchodných centrách a jednom nákupnom stredisku v Spišskej Novej Vsi. Kraj minulý týždeň pripravil aj možnosť absolvovať očkovanie na železničnej stanici v Košiciach. Na všetkých verejných miestach majú záujemcovia na výber jednodávkovú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson alebo vakcínu od Pfizer/BioNTech. Očkovanie všetkých troch dávok vakcín od Moderny sa bude v rámci výjazdovej služby realizovať iba v Spišskej Novej Vsi, a to v pondelok 15. novembra v očkovacom autobuse pri Športovej hale neďaleko Hotelovej akadémie. „Všetkým záujemcom o tretiu dávku vakcíny odporúčame sa na očkovanie zaregistrovať prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke korona.gov.sk,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Počas víkendu sa opäť otvoria aj brány veľkokapacitného očkovacieho centra v Košiciach. Kraj doposiaľ podal viac ako 275.000 vakcín, z toho viac ako 44.000 v teréne.