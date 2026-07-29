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Košický kraj poskytne pomoc obciam zasiahnutým búrkou
Kraj zároveň pomôže miestnym poľnohospodárom so žiadosťami o štátne kompenzácie.
Autor TASR
Košice 29. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) poskytne materiálnu, technickú aj finančnú pomoc obciam v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré v pondelok (27. 7.) zasiahla silná búrka. Ako informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, kraj zároveň pomôže miestnym poľnohospodárom so žiadosťami o štátne kompenzácie.
„Vidieť zničené domovy a poškodenú úrodu je ťažké, preto chceme, aby pomoc kraja bola rýchla a adresná,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý sa zúčastnil na zasadnutiach krízových štábov a stretol sa so starostami najviac postihnutých obcí Zemplínska Široká, Palín a Senné, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia.
Kraj zmobilizoval Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK a do postihnutých lokalít vyslal dobrovoľných hasičov. Tí pomáhajú obyvateľom najmä so zakrývaním poškodených striech a odstraňovaním následkov veternej kalamity. Samosprávny kraj poskytol elektrocentrály, vrecia na azbestový odpad, vysokozdvižnú plošinu Správy ciest KSK a ďalšiu špeciálnu techniku krajských cestárov.
KSK zároveň pripravuje priamu finančnú podporu prostredníctvom Nadácie Košického samosprávneho kraja, ktorá má byť určená najviac postihnutým rodinám, obyvateľom a ďalším subjektom v zasiahnutých obciach. Kraj chce koordinovať aj pomoc miestnym poľnohospodárom. Sprostredkovať im plánuje podávanie žiadostí o štátne dotácie a kompenzácie z programov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Úrad KSK vyzval obyvateľov zasiahnutých obcí, aby vzniknuté škody čo najskôr nahlásili na príslušnom obecnom úrade. Ich včasná evidencia je podľa kraja dôležitým podkladom pri uplatňovaní nároku na finančnú pomoc z odškodňovacích fondov a nadácií.
„Vidieť zničené domovy a poškodenú úrodu je ťažké, preto chceme, aby pomoc kraja bola rýchla a adresná,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý sa zúčastnil na zasadnutiach krízových štábov a stretol sa so starostami najviac postihnutých obcí Zemplínska Široká, Palín a Senné, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia.
Kraj zmobilizoval Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK a do postihnutých lokalít vyslal dobrovoľných hasičov. Tí pomáhajú obyvateľom najmä so zakrývaním poškodených striech a odstraňovaním následkov veternej kalamity. Samosprávny kraj poskytol elektrocentrály, vrecia na azbestový odpad, vysokozdvižnú plošinu Správy ciest KSK a ďalšiu špeciálnu techniku krajských cestárov.
KSK zároveň pripravuje priamu finančnú podporu prostredníctvom Nadácie Košického samosprávneho kraja, ktorá má byť určená najviac postihnutým rodinám, obyvateľom a ďalším subjektom v zasiahnutých obciach. Kraj chce koordinovať aj pomoc miestnym poľnohospodárom. Sprostredkovať im plánuje podávanie žiadostí o štátne dotácie a kompenzácie z programov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Úrad KSK vyzval obyvateľov zasiahnutých obcí, aby vzniknuté škody čo najskôr nahlásili na príslušnom obecnom úrade. Ich včasná evidencia je podľa kraja dôležitým podkladom pri uplatňovaní nároku na finančnú pomoc z odškodňovacích fondov a nadácií.