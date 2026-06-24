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Košický kraj: Potvrdili sme pozíciu transparentného VÚC
Je to jasné potvrdenie toho, že nám záleží na tom, aby občania videli, ako spravujeme kraj, povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
Autor TASR
Košice 23. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) potvrdil svoju pozíciu transparentného vyššieho územného celku (VÚC). KSK to uviedol v reakcii na najnovší rebríček transparentnosti samosprávnych krajov zverejnený mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko (TIS), v ktorom KSK obsadil tretie miesto s celkovým hodnotením 77 percent a známkou A.
„Kým v roku 2017 sa Košický samosprávny kraj nachádzal na poslednom 8. mieste rebríčka TIS ako najmenej transparentná župa, vďaka protikorupčným opatreniam, ktoré súčasné vedenie kraja zaviedlo vrátane participatívnych procesov a zjednodušenia prístupu k informáciám, sa posunul medzi lídrov v transparentnosti,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
KSK poukázal na to, že dosiahol silné výsledky najmä v oblastiach prístupu k informáciám, predaji a prenájme majetku, ale aj verejnom obstarávaní či hospodárení krajských organizácií. V porovnaní s posledným hodnotením TIS v roku 2022 kraj dokázal vylepšiť svoju transparentnosť v oblasti personálnej politiky, etiky a konfliktu záujmov aj v hodnotení zariadení sociálnych služieb. Kraj obhájil svoju pozíciu, aj keď TIS oproti roku 2022 zaradila až 11 nových indikátorov, medzi nimi napríklad ako samosprávne kraje pokročili za posledné volebné obdobie vo vytváraní prostredia netolerancie ku korupcii.
„Fakt, že patríme do elitnej skupiny krajov s A-čkovým ratingom, je vizitkou našej dlhodobej snahy. Hoci sa výrazne zlepšili aj ostatné kraje, my sme krok nielen udržali, ale zostávame na úplnom čele v A-čkovej kategórii. Je to jasné potvrdenie toho, že nám záleží na tom, aby občania videli, ako spravujeme kraj,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
TIS v utorok (23. 6.) predstavil aktuálny rebríček transparentnosti VÚC. Najtransparentnejším samosprávnym krajom sa stal opätovne Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Naopak, najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky samosprávny kraj (NTS). Najväčším skokanom sa stal Trnavský samosprávny kraj (TSK), ktorý skončil na druhom mieste.
„Kým v roku 2017 sa Košický samosprávny kraj nachádzal na poslednom 8. mieste rebríčka TIS ako najmenej transparentná župa, vďaka protikorupčným opatreniam, ktoré súčasné vedenie kraja zaviedlo vrátane participatívnych procesov a zjednodušenia prístupu k informáciám, sa posunul medzi lídrov v transparentnosti,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
KSK poukázal na to, že dosiahol silné výsledky najmä v oblastiach prístupu k informáciám, predaji a prenájme majetku, ale aj verejnom obstarávaní či hospodárení krajských organizácií. V porovnaní s posledným hodnotením TIS v roku 2022 kraj dokázal vylepšiť svoju transparentnosť v oblasti personálnej politiky, etiky a konfliktu záujmov aj v hodnotení zariadení sociálnych služieb. Kraj obhájil svoju pozíciu, aj keď TIS oproti roku 2022 zaradila až 11 nových indikátorov, medzi nimi napríklad ako samosprávne kraje pokročili za posledné volebné obdobie vo vytváraní prostredia netolerancie ku korupcii.
„Fakt, že patríme do elitnej skupiny krajov s A-čkovým ratingom, je vizitkou našej dlhodobej snahy. Hoci sa výrazne zlepšili aj ostatné kraje, my sme krok nielen udržali, ale zostávame na úplnom čele v A-čkovej kategórii. Je to jasné potvrdenie toho, že nám záleží na tom, aby občania videli, ako spravujeme kraj,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.
TIS v utorok (23. 6.) predstavil aktuálny rebríček transparentnosti VÚC. Najtransparentnejším samosprávnym krajom sa stal opätovne Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Naopak, najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky samosprávny kraj (NTS). Najväčším skokanom sa stal Trnavský samosprávny kraj (TSK), ktorý skončil na druhom mieste.