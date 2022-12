Košický kraj pozastavil štúdiu na diaľnicu na Zemplín

Košice 31. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) pozastavil obstarávanie štúdie realizovateľnosti výstavby diaľnice D1 v úseku Bidovce - Vyšné Nemecké po štátnu hranicu s Ukrajinou. Reagoval tak na deklarovanú snahu štátu o skorú realizáciu diaľničného úseku na Zemplíne.



"V súvislosti s vývojom situácie na Ukrajine štát avizoval urýchlené kroky v prospech výstavby tohto úseku, keďže Európska komisia vyčlenila na takéto projekty peniaze. Tento tlak Bruselu akceleroval procesy, ktoré sme zo strany štátu pôvodne odhadovali na oveľa dlhšie obdobie, čo nám dáva nádej na skorší začiatok budovania predmetnej diaľnice. Z uvedených dôvodov sme obstarávanie štúdie pozastavili," uviedol pre TASR hovorca KSK Michal Hudák.



Pre urýchlenie výstavby chcel KSK obstarávať štúdiu, ktorá by počítala s diaľnicou ako jedinou možnosťou, a na tento účel vyčlenil zo svojho rozpočtu pol milióna eur. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v júli podpísala zmluvu so zhotoviteľom na vypracovanie podobnej štúdie za 700.000 eur, ktorá však má posúdiť aj to, či najefektívnejšia pre daný región je naozaj diaľnica.



"Košický samosprávny kraj situáciu neustále sleduje a vyhodnocuje, predseda KSK Rastislav Trnka komunikuje s vedením Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ak budeme mať pochybnosti o napredovaní ministerstva, štúdiu urýchlene obstaráme," konštatoval Hudák.



Predstavitelia ministerstva dopravy a NDS, ako aj dvaja poradcovia premiéra v novembri v Košiciach informovali, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine by sa prioritne mohol stavať osobitne vyčlenený úsek diaľnice D1 od hraničného priechodu Vyšné Nemecké po Sobrance, prípadne až po Michalovce. Výhodou by pritom bola možnosť využiť na projekt eurofondy a urýchlenie prípravy a realizácie.