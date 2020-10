Košický kraj predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu

Košice 4. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu. Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že podnety môže verejnosť, fyzické a právnické osoby, mestá aj obce v Košickom kraji posielať do 31. októbra.



KSK ako príslušný orgán územného plánovania preskúmava doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (Územný plán kraja). „Vzhľadom na to, že ide o dôležitý dokument, ktorý je nadradený nad mestské a obecné územné plány, a zároveň nám aj v súčasnom období prichádzajú pripomienky, rozhodli sme sa termín predĺžiť o mesiac. Zasielať ich tak je možné do konca októbra. Doručené pripomienky a stanoviská budeme následne vyhodnocovať a rozhodneme, či Územný plán kraja bude aktualizovaný podľa aktuálnych požiadaviek, alebo bude vytvorený nový,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Kraj za týmto účelom oslovil do 500 subjektov verejnej správy, dotknutých organizácií Slovenskej republiky, ako aj prihraničných regiónov Maďarska a Ukrajiny. Terezková priblížila, že cieľom preskúmania Územného plánu kraja je overenie, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá organizácia územia Košického kraja a v prihraničných oblastiach.



Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle kraja web.vucke.sk v sekcii kompetencie a po predchádzajúcej dohode aj na Úrade KSK.