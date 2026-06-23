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Košický kraj predstavil dotačnú výzvu pre okres Spišská Nová Ves
O finančné prostriedky sa môžu uchádzať právnické osoby aj fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v okrese Spišská Nová Ves.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 23. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) predstavil špeciálnu dotačnú výzvu pre okres Spišská Nová Ves. Kraj v nej vyčlenil celkovo 85.000 eur. Urobil tak v Spišskej Novej Vsi na utorkovej diskusii zo série Župa pre ľudí. Ako TASR informoval KSK na webovej stránke, hlavnými témami boli aj investície do nemocnice, škôl, ciest a kultúrnej infraštruktúry.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia kraja, mesta Spišská Nová Ves, starostovia obcí z okresu, ako aj zástupcovia miestnych inštitúcií a organizácií. Zástupcovia kraja si zároveň vypočuli podnety subjektov pôsobiacich v regióne.
O finančné prostriedky sa môžu uchádzať právnické osoby aj fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v okrese Spišská Nová Ves. Projekty musia byť realizované na jeho území. Kraj podporí aktivity zamerané na regionálny rozvoj, životné prostredie, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vedu, výskum a vzdelávanie, kultúru, duchovné hodnoty či ľudské práva a slobody. Jeden projekt môže získať dotáciu od 1000 do 5000 eur. Žiadosti je možné podávať do 23. júla.
KSK zároveň pripomenul viaceré investície v okrese. Najväčšou je prebiehajúca dostavba a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi v hodnote 72 miliónov eur. Kraj tiež investoval do obnovy kultúrnych pamiatok, vrátane rekonštrukcie Kúrie Zuzana v Markušovciach, a do školstva a športu, napríklad výstavbou multifunkčnej športovej haly pri SOŠ ekonomickej za 4,3 milióna eur.
V okrese pripravuje aj ďalšie projekty. Patrí medzi ne výstavba Centra robotiky a inteligentných výrobných systémov na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi s predpokladaným rozpočtom 6,3 milióna eur, rekonštrukcia mosta cez Levočský potok v Harichovciach či inovácia scény Spišského divadla.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia kraja, mesta Spišská Nová Ves, starostovia obcí z okresu, ako aj zástupcovia miestnych inštitúcií a organizácií. Zástupcovia kraja si zároveň vypočuli podnety subjektov pôsobiacich v regióne.
O finančné prostriedky sa môžu uchádzať právnické osoby aj fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v okrese Spišská Nová Ves. Projekty musia byť realizované na jeho území. Kraj podporí aktivity zamerané na regionálny rozvoj, životné prostredie, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vedu, výskum a vzdelávanie, kultúru, duchovné hodnoty či ľudské práva a slobody. Jeden projekt môže získať dotáciu od 1000 do 5000 eur. Žiadosti je možné podávať do 23. júla.
KSK zároveň pripomenul viaceré investície v okrese. Najväčšou je prebiehajúca dostavba a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi v hodnote 72 miliónov eur. Kraj tiež investoval do obnovy kultúrnych pamiatok, vrátane rekonštrukcie Kúrie Zuzana v Markušovciach, a do školstva a športu, napríklad výstavbou multifunkčnej športovej haly pri SOŠ ekonomickej za 4,3 milióna eur.
V okrese pripravuje aj ďalšie projekty. Patrí medzi ne výstavba Centra robotiky a inteligentných výrobných systémov na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi s predpokladaným rozpočtom 6,3 milióna eur, rekonštrukcia mosta cez Levočský potok v Harichovciach či inovácia scény Spišského divadla.