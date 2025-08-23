< sekcia Regióny
Košický kraj prerozdelil na verejnoprospešné projekty 300.000 eur
Vďaka podpore kraja bude napríklad zakúpené medicínske vybavenie pre zlepšenie paliatívnej a hospicovej starostlivosti v domácom prostredí pre deti v terminálnom štádiu ochorenia.
Autor TASR
Košice 23. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) podporil v rámci individuálnych dotácií predsedu KSK ďalšie verejnoprospešné projekty. Celkovo 300.000 eur si prerozdelí 82 projektov, ktoré splnili podmienky a boli úspešné v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií. KSK o tom informuje na svojej webstránke.
„Samosprávy, občianske združenia či neziskové organizácie robia v našom kraji obrovský kus práce. Organizujú obľúbené kultúrne a športové podujatia, budujú nové športoviská pre deti a mládež, starajú sa o seniorov či ťažko chorých, pomáhajú uchovávať naše kultúrne dedičstvo a starajú sa aj o čistotu životného prostredia. Vďaka ich aktivite východ žije a zlepšuje sa kvalita života v mestách aj v menších obciach. Tieto dotácie nie sú iba finančnou pomocou, sú investíciou do rozvoja nášho kraja,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Vďaka podpore kraja bude napríklad zakúpené medicínske vybavenie pre zlepšenie paliatívnej a hospicovej starostlivosti v domácom prostredí pre deti v terminálnom štádiu ochorenia, obnovená bude národná kultúrna pamiatka Hámor v Šugove a odstránený bude havarijný stav kanalizácie a rozvodov pitnej vody v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove. Infocentrum kartuziánskeho kláštora v Letanovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, bude mať novú strechu, v Borovicovom háji v Košiciach pribudne nové workoutové ihrisko, zmodernizovaná bude tiež verejná pláž na Zemplínskej šírave, zrealizované budú vodozádržné opatrenia v obci Slančík, v obci Pinkovce bude vytvorená nová oddychová zóna a v Strážskom zakúpia moderný modulárny kontajner pre výdajňu potravín. Kraj finančne podporil aj realizáciu viacerých kultúrnych či športových podujatí.
Ako uvádza KSK, obyvatelia sa môžu tešiť napríklad na obľúbený Lečo festival v obci Ardovo, Veľký festival maskotov v Košiciach, Lake fest na Budulovských rybníkoch, Hokejový turnaj Memoriál Ladislava Trojáka v Košiciach či Krajskú hasičskú súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Nálepkove.
Všetky projekty, ktoré získali podporu kraja, musia byť ukončené do 31. októbra tohto roka.
„Samosprávy, občianske združenia či neziskové organizácie robia v našom kraji obrovský kus práce. Organizujú obľúbené kultúrne a športové podujatia, budujú nové športoviská pre deti a mládež, starajú sa o seniorov či ťažko chorých, pomáhajú uchovávať naše kultúrne dedičstvo a starajú sa aj o čistotu životného prostredia. Vďaka ich aktivite východ žije a zlepšuje sa kvalita života v mestách aj v menších obciach. Tieto dotácie nie sú iba finančnou pomocou, sú investíciou do rozvoja nášho kraja,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Vďaka podpore kraja bude napríklad zakúpené medicínske vybavenie pre zlepšenie paliatívnej a hospicovej starostlivosti v domácom prostredí pre deti v terminálnom štádiu ochorenia, obnovená bude národná kultúrna pamiatka Hámor v Šugove a odstránený bude havarijný stav kanalizácie a rozvodov pitnej vody v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove. Infocentrum kartuziánskeho kláštora v Letanovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, bude mať novú strechu, v Borovicovom háji v Košiciach pribudne nové workoutové ihrisko, zmodernizovaná bude tiež verejná pláž na Zemplínskej šírave, zrealizované budú vodozádržné opatrenia v obci Slančík, v obci Pinkovce bude vytvorená nová oddychová zóna a v Strážskom zakúpia moderný modulárny kontajner pre výdajňu potravín. Kraj finančne podporil aj realizáciu viacerých kultúrnych či športových podujatí.
Ako uvádza KSK, obyvatelia sa môžu tešiť napríklad na obľúbený Lečo festival v obci Ardovo, Veľký festival maskotov v Košiciach, Lake fest na Budulovských rybníkoch, Hokejový turnaj Memoriál Ladislava Trojáka v Košiciach či Krajskú hasičskú súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Nálepkove.
Všetky projekty, ktoré získali podporu kraja, musia byť ukončené do 31. októbra tohto roka.