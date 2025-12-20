< sekcia Regióny
Košický kraj pripravuje modernizáciu cyklotrasy medzi Boršou a Zatínom
Ide o iniciatívu košickej župy zameranú na rozvoj cezhraničnej cykloturistiky a podporu udržateľného turizmu na dolnom Zemplíne.
Košice 20. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje v rámci cezhraničného projektu modernizáciu Dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi obcami Borša a Zatín v Trebišovskom okrese. Z celkovej dĺžky 24,5 kilometra plánuje obnoviť 15,2 kilometra. Celkové oprávnené výdavky projektu s názvom Neprebádaný cykloraj predstavujú viac ako 2,1 milióna eur.
Cyklotrasa vedie po hrádzach riek Bodrog a Latorica. Projekt zahŕňa aj doplnkovú infraštruktúru, ako sú odpočívadlá, informačné tabule, značenie a prvky drobnej architektúry, ktoré prispejú k zvýšeniu komfortu a bezpečnosti cyklistov.
Projekt Neprebádaný cykloraj je pripravený v rámci výzvy programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. V rámci cezhraničného programu by mala naň ísť podpora 1,5 milióna eur, ďalších viac ako 638.000 eur predstavujú vlastné zdroje KSK.
„Ide o iniciatívu košickej župy zameranú na rozvoj cezhraničnej cykloturistiky a podporu udržateľného turizmu na dolnom Zemplíne. Cieľom je zvýšiť atraktivitu regiónu pre cykloturistov, prepojiť miestne kultúrne a prírodné lokality a zároveň zlepšiť infraštruktúru v súlade s ekologickými princípmi mobility,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Projekt má podľa neho aj výrazný cezhraničný rozmer, keďže nadväzuje na plánované a existujúce cyklotrasy v Maďarsku. „Tým sa vytvorí kontinuálna cyklotrasa prepájajúca regióny oboch krajín, podporujúca spoločnú propagáciu a rozvoj turistických služieb,“ dodal.
Na realizáciu projektu krajské zastupiteľstvo 15. decembra schválilo pre krajskú organizáciu Dopravná infraštruktúra n. o. poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 1,38 milióna eur a nenávratnej finančnej výpomoci zhruba 758.000 eur.
