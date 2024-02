Košický kraj pripravuje výstavbu cyklotrasy medzi Rožňavou a Betliarom

Rožňava 12. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje projekt výstavby cyklotrasy medzi Rožňavou a Betliarom. Pre úsek, ktorý má byť súčasťou vyše 50 kilometrov dlhého Gemer Trailu, kraj aktuálne hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie, s jeho výstavbou chce začať najneskôr v roku 2026. Pre TASR to uviedla hovorkyňa KSK Katarína Strojná.



Plánovaná cyklotrasa medzi Rožňavou a Betliarom má viesť z mestskej časti Nadabula k okraju obce Betliar. Ako vyplýva z podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková dĺžka cyklotrasy má byť približne 2,85 kilometra. Projekt počíta aj s rekonštrukciou lávky cez rieku Slaná či riešením lávky na preklenutie Betliarskeho potoka.



Predpokladaná hodnota zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie predstavuje vyše 53.000 eur, KSK ju plánuje financovať z vlastných zdrojov. "Predpokladaná realizácia závisí od priebehu územného a stavebného konania, s výstavbou tohto úseku by sme chceli začať najneskôr v roku 2026. Investícia je zaradená do integrovanej územnej stratégie, financovať ju chceme z tohto operačného programu, teda z externých zdrojov cezhraničnej spolupráce," priblížil pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka.



Pripravovaná cyklotrasa medzi Rožňavou a Betliarom je súčasťou Koncepcie cyklodestinácie Gemer, ktorá ráta s prepojením športových a turistických zážitkov či rozšírením cyklistických trás v regióne o takmer 150 kilometrov. Úsek medzi Rožňavou a Betliarom je v rámci koncepcie zaradený do takzvaného Gemer Trailu. V roku 2023 začal kraj projektovať aj úsek medzi Krásnohorským Podhradím a Rožňavou.



"KSK chce cyklotrasami prepojiť cestu od Krásnohorského Podhradia po Rožňavu a od Rožňavy po Betliar. Samotný Gemer Trail má mať 52 kilometrov a má prepojiť najväčšie atrakcie Gemera prostredníctvom cyklistických cestičiek, upravených hrádzí rieky Slaná a modernizovaných účelových komunikácií s minimálnym pohybom vozidiel," dodal Trnka.