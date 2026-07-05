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Košický kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky
Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc zahrňujúcich aj závod automobilky Volvo.
Autor TASR
Košice 5. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje výstavbu novej cyklistickej cestičky, ktorá prepojí obec Malá Ida s košickou Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zhruba 1.030.000 eur.
Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc zahrňujúcich aj závod automobilky Volvo. „Výber koridoru je riešený s ohľadom na prepojenie na existujúcu a pripravovanú cyklistickú infraštruktúru s cieľom jej prepojenia a rozšírenia do ďalších častí mesta a Industrial parku Valaliky,“ uvádza sa v podkladoch k zákazke.
Cyklocestička bude mať celkovú dĺžku 1,8 kilometra so šírkou spevnenia tri metre. Začínať sa bude na hranici katastrálnych území Malá Ida - Šaca a skončí sa v Malej Ide na okraji miestnej cesty na ulici Svetlá pred mostom cez potok Ida. Stavba zahŕňa aj šesť priepustov. Dĺžka trvania zákazky je 240 dní, termín na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní je 28. jún.
Projekt prepojí pripravovanú cyklocestičku v katastrálnom území Šaca. Prispeje to k rozvoju cyklistickej dopravy v okolí Košíc, zvýšeniu dostupnosti a prístupnosti nových lokalít pre cyklistov a vytvoreniu podmienok pre alternatívnu dopravu do zamestnania, pohyb a športové aktivity.
Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc zahrňujúcich aj závod automobilky Volvo. „Výber koridoru je riešený s ohľadom na prepojenie na existujúcu a pripravovanú cyklistickú infraštruktúru s cieľom jej prepojenia a rozšírenia do ďalších častí mesta a Industrial parku Valaliky,“ uvádza sa v podkladoch k zákazke.
Cyklocestička bude mať celkovú dĺžku 1,8 kilometra so šírkou spevnenia tri metre. Začínať sa bude na hranici katastrálnych území Malá Ida - Šaca a skončí sa v Malej Ide na okraji miestnej cesty na ulici Svetlá pred mostom cez potok Ida. Stavba zahŕňa aj šesť priepustov. Dĺžka trvania zákazky je 240 dní, termín na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní je 28. jún.
Projekt prepojí pripravovanú cyklocestičku v katastrálnom území Šaca. Prispeje to k rozvoju cyklistickej dopravy v okolí Košíc, zvýšeniu dostupnosti a prístupnosti nových lokalít pre cyklistov a vytvoreniu podmienok pre alternatívnu dopravu do zamestnania, pohyb a športové aktivity.