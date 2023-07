Košický kraj rekonštruuje stredné školy, investícia je 12 miliónov eur

Košice 20. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) využíva obdobie letných prázdniny na rekonštrukcie škôl a školských zariadení, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Celkové investície do modernizácie či výstavby predstavujú 12 miliónov eur. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



"Medzi tohtoročné najväčšie investície patrí výstavba školského stravovacieho zariadenia Obchodnej akadémie Akademika Hronca v Rožňave za 1,7 milióna eur, ktorá by mala byť ukončená na budúcu jar," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Vo fáze verejného obstarávania je podľa neho dokončenie rekonštrukcie fasády na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach za 2,1 milióna eur. "V areáli gymnázia sa pripravuje aj búranie skladových priestorov, keďže na mieste starej budovy vyrastie nová moderná na vzdelávanie v medzinárodnom programe IB Diploma Programme a Middle Years Programme," skonštatoval.



KSK ďalej informoval, že Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická v Spišskej Novej Vsi postupne ukončí svoje zelené aktivity v hodnote 1,1 milióna eur osadením retenčných nádrží, zelenou vegetačnou strechou a fasádou. Súčasťou prác je aj rekonštrukcia fasády na dvoch objektoch v súvislosti s vodozádržnými opatreniami v hodnote 250.000 eur. Na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach do užívania odovzdajú nový športový areál za 380.000 eur.



Na Strednej športovej škole v Košiciach v týchto dňoch podľa kraja ukončili rekonštrukciu telocvične, strechy a statiky v hodnote 480.000 eur. Aktuálne tu tiež prebieha rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne za 350.000 eur a pripravuje sa verejné obstarávanie na rekonštrukciu stúpacieho vedenia v školskom internáte za 420.000 eur.



Stúpacie rozvody menia aj v študentských izbách Školského internátu Medická 2 v Košiciach, následne dôjde k výmene časti okien. "Aktuálne je ukončená aj čiastočná výmena nábytku v internátnych izbách. Práce dokopy predstavujú investíciu vo výške 442.000 eur," uviedol KSK. Na školskom internáte Werferova v Košiciach opravujú strechu za 180.000 eur.



V ďalších 12 školách sa realizuje projekt cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vzdelávaní v celkovej hodnote štyri milióny eur. Školy v rámci projektu vykonávajú stavebné úpravy a nakupujú materiálno-technické vybavenie pre vyučovanie odborných predmetov.



Do výzvy na debarierizáciu priestorov sa zapojilo 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, investícia vo výške 1,3 milióna eur bude z mimorozpočtových zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na školách a v školských internátoch budú podľa kraja realizovať aj bežné opravy, výmeny podláh, modernizáciu mobiliáru, hygienické maľby či nevyhnutnú údržbu.