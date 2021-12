Košický kraj rekonštruuje úsek cesty v okrese Gelnica aj Košice-okolie

Košice 3. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) realizuje posledné stavebné práce na cestách v tomto roku. Ešte pred zimou začali cestári s druhou etapou rekonštrukcie cesty medzi Veľkým Folkmarom a Kojšovom v okrese Gelnica. Rekonštrukciou prechádza v týchto dňoch aj cesta medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi v okrese Košice-okolie. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke. Upozorňuje pri tom aj na dopravné obmedzenia.



V Gelnickom okrese prechádza opravou úsek dlhý takmer 1,5 kilometra, na ktorom sa lokálne menilo podložie a na potrebných úsekoch bola vozovka sfrézovaná. V rámci projektu prechádzajú rekonštrukciou dva priepusty a v ich okolí sa čistia priekopy. „V týchto dňoch prebieha kladenie asfaltu, na úseku platia dočasné dopravné obmedzenia. Doprava je vedená vždy v jednom jazdnom pruhu,“ uvádza. Rekonštrukciu financuje KSK a náklady by sa mali vyšplhať na 214.000 eur. Kladenie asfaltových vrstiev bude ukončené počas aktuálneho týždňa, dokončovacie práce na úprave priepustov či krajníc budú závisieť od vývoja počasia.



Prvú etapu rekonštrukcie cesty medzi Veľkým Folkmarom a Kojšovom realizovali vlani na jeseň. Rekonštrukciou prešiel úsek dlhý jeden kilometer, ktorý bol v najhoršom stavebno-technickom stave. Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia priepustov, úprava krajníc a lokálne výmeny podložia. „Na ceste medzi Veľkým Folkmarom a Kojšovom boli roky iba opravované výtlky, súvislejšiu opravu kraj v minulosti nerealizoval. Najväčšie problémy spôsoboval pokles vozovky, ktorý bol viditeľný na viacerých miestach, ako aj početné trhliny. V súčasnosti sa snažíme opravovať cesty nielen opravou výtlkov, ale komplexne, tak aby prejazd po krajských cestách bol komfortný a bezpečný,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že vďaka dvom etapám rekonštrukcie bude opravený celý úsek medzi Veľkým Folkmarom a Kojšovom v dĺžke 2,5 kilometra.



Čo sa týka rekonštrukcie cesty medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, na tomto úseku došlo v jarných mesiacoch k zosunutiu časti cesty v dôsledku pádu stromu s koreňovou sústavou. V rámci prác musia cestári zosilniť svah a vybudovať nový oporný múr tak, aby nedochádzalo k jeho ďalším poklesom. Súčasťou rekonštrukcie bude aj oprava vozovky a osadenie ríms a zvodidiel. „Aj v tomto úseku platia v súčasnosti dočasné dopravné obmedzenia, vodiči sú povinní dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám,“ dodáva kraj s tým, že rekonštrukcia za 174.000 eur by mala byť ukončená do konca roka.