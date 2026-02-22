Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košický kraj rozdelí na verejnoprospešné projekty 150.000 eur

Krajská samospráva chce podporiť projekty, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľov kraja a posilnia rozvoj regiónov.

Košice 22. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) podporí verejnoprospešné projekty prostredníctvom svojej dotačnej schémy. V dotačnej výzve rozdelí na tento účel 150.000 eur, jeden projekt môže získať finančnú podporu 1000 až 10.000 eur. Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné predložiť do 16. marca, informoval Úrad KSK.

Krajská samospráva chce podporiť projekty, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľov kraja a posilnia rozvoj regiónov. Dotácia pokrýva najviac 90 percent oprávnených výdavkov, pričom žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie vo výške minimálne desať percent. Výzva nie je určená pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Dotáciu môžu získať aktivity v oblastiach ako regionálny rozvoj, životné prostredie, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vzdelávanie, veda a výskum, kultúra a duchovné hodnoty či ľudské práva a slobody. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy nájdu žiadatelia na webe kraja.

„Košický samosprávny kraj pokračuje v podpore projektov, ktoré prispievajú k rozvoju regiónu, ochrane jeho hodnôt a zlepšovaniu každodenného života obyvateľov. Chceme pomôcť dobrým nápadom rásť a meniť región k lepšiemu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
