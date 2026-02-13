< sekcia Regióny
Košický kraj rozdelil na podporu cestovného ruchu 2,3 milióna eur
V rámci opatrenia zameraného na hrady a kostoly vznikne v Štítniku MicroPark Gemer, ktorý návštevníkom ponúkne pohľad na miniatúry gotických pamiatok.
Autor TASR
Košice 13. februára (TASR) - Do rozvoja cestovného ruchu investuje Košický samosprávny kraj (KSK) tento rok cez program Terra Incognita viac ako 2,3 milióna eur. Podporené projekty zahŕňajú vznik novej turistickej infraštruktúry, realizáciu podujatí a tvorbu audiovizuálnych diel. O výsledkoch grantových výziev informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
V rámci ekoturizmu vznikne v Košiciach v Slovenskom technickom múzeu (STM) nová expozícia Biele Albatrosy, ktorá prepojí moderné technológie s leteckou históriou legendárnej akrobatickej skupiny. Prírodu so zážitkom spojí v Slovenskom raji Náučný chodník Hradisko Čingov či adrenalínová Airbag zóna v Trailparku Žehra.
Ako uviedla krajská organizácia, relax pri vode podporia projekty ako Súdky - riečna zóna života v Košiciach a nové chatky v Autocampe Ružín. Gemer obohatí projekt Ekovan - Ekocentrum pri koňoch. Tradičné remeslá a komunitný život ožijú vďaka projektu Dobrý dvor v Nižnej Myšli a obnove pečenia praclíkov pri Fedákovom mlyne v Drienovci. Ponuku ekoturizmu dopĺňajú projekty Krajské Monte Negro na Hrešnej v Kavečanoch, Tančiareň pod čerešňou na Zemplíne, Snow Park Ľadová na Spiši a oddychová zóna s minigolfom a sochami v lokalite Turzov v Gelnici.
V rámci rozvojových projektov smeruje podpora pre Múzeum banských vozidiel - Košická štreka, ktoré realizuje Detská železnica Košice a ktoré interaktívnou formou priblíži banskú históriu regiónu. Na Spiši zrealizujú projekt Znovuzrodenie kúpeľov Iglófüred, novou atrakciou obce Margecany sa stane Ružínsky maják a ekologickú dopravu na vodnej hladine zabezpečí EkoKatamarán.
Podpora ide aj na Tematický park Kavečany v Košiciach či Zážitkovú expozíciu v kaštieli Zuzany Lorántffyovej v Kráľovskom Chlmci. Projekty dopĺňa Brána remesiel a umenia Zemplína v Strážskom, Oltár slovenského vysťahovalectva v Múzeu vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky, Pustovne a Pamätný dom Anny Kolesárovej a Šíravská vodná fontána.
V kategórii Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam zatraktívni Zemplínsku šíravu projekt Mokraďkovo - moderné detské ihrisko v lokalite Medvedia Hora.
V rámci opatrenia zameraného na hrady a kostoly vznikne v Štítniku MicroPark Gemer, ktorý návštevníkom ponúkne pohľad na miniatúry gotických pamiatok. Projekt Sprístupnenie kostolov Európskeho dedičstva uľahčí turistom spoznávanie sakrálnych klenotov na Gotickej ceste.
Podujatia podporil kraj sumou 550.000 eur. Návštevníci sa môžu opäť tešiť na Bielu noc v Košiciach, Medzinárodný festival Živé sochy v Spišskej Novej Vsi či filmový festival Art Film Fest. K ďalším podujatiam patria Zemplín Veterán Rallye, Motozraz na Zemplínskej šírave či Medzinárodné letecké dni SIAF.
Audiovizuálnu tvorbu spätú s regiónom podporil kraj sumou 60.000 eur. Medzi podporenými dielami je celkovo osem filmov vrátane dokumentu Veľký príbeh malej železnice či projekt Košicore. K projektom patria aj snímky Čierne na bielom, Autobus, Na jedno pozretie, Prepísaný osud, Oživené pamiatky a postprodukcia filmu Dr. Meď.
„Do infraštruktúrnych projektov, podujatí a filmovej tvorby investujeme viac ako 2,3 milióna eur, pretože veríme, že cestovný ruch je jedným z kľúčových motorov našej regionálnej ekonomiky. Medzi podporenými zámermi sú odvážne vízie podporujúce ekoturistiku, zážitky, rodinnú turistiku, ale aj zachovanie pamiatok historického významu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Výsledky výziev vyhlásili v priestoroch zrekonštruovaného Mlyna v Kostoľanoch nad Hornádom. Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej ide o prepájanie ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva s moderným turizmom a vytváranie dôvodov, aby sa návštevníci do kraja vracali. „Terra Incognita tak opäť potvrdzuje, že má zmysel investovať do infraštruktúry a pomáhať aktérom cestovného ruchu, mestám a obciam realizovať kvalitné projekty, ktoré prinášajú regiónu dlhodobú hodnotu a merateľný prínos,“ uviedla.
„Do infraštruktúrnych projektov, podujatí a filmovej tvorby investujeme viac ako 2,3 milióna eur, pretože veríme, že cestovný ruch je jedným z kľúčových motorov našej regionálnej ekonomiky. Medzi podporenými zámermi sú odvážne vízie podporujúce ekoturistiku, zážitky, rodinnú turistiku, ale aj zachovanie pamiatok historického významu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
