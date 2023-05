Košický kraj rozdelil na projekty cestovného ruchu 1,89 mil. eur

Košice 2. mája (TASR) – Na projekty spojené s rozvojom cestovného ruchu a turizmu Košický samosprávny kraj (KSK) tento rok rozdelí spolu 1,89 milióna eur. Podpora cez program Terra Incognita zahŕňa zlepšovanie turistickej infraštruktúry, vznik nových turistických atrakcií, medzinárodné a regionálne podujatia i filmový turizmus. Vybrané projekty v utorok prezentovala krajská organizácia Košice Región Turizmus.



Najväčšia časť z celkovej grantovej podpory – 1,32 milióna eur ide na tri kategórie projektov. Patria k nim veľké rozvojové projekty, od ktorých si kraj sľubuje vznik nových atrakcií pre širokú verejnosť a s tým spojené poskytovanie nových služieb a vytváranie pracovných miest v regiónoch. Takými sú napríklad vytvorenie prírodného bludiska v Brehove, 21-metrová vyhliadková veža spojená s zipline šmýkačkou na Zemplínskej šírave či skatepark v košickej mestskej časti KVP.



V rámci podpory ekoturizmu získali podporu projektové zámery na vybudovanie vonkajšej fínskej sauny welnessu na Vinianskom jazere, skvalitnenie zázemia pre bežkárov v areáli Snow Park Ľadová, vybudovanie toboganu pri vodnej nádrži Ružín, ekologická sauna na brehu Zemplínskej šíravy či turistické využitie vojenského bunkra pri Spišskej Novej Vsi.



Tohtoročnou novinkou výzvy je ambícia zlepšiť turistickú prístupnosť štyroch kostolíkov na Gemeri, ktoré získali značku Európskeho dedičstva. Na tento účel bola vyčlenená suma 75.000 eur. Ide o sakrálne pamiatky v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Plešivci. "Vďaka peniazom zo župy budú sprístupnené pre verejnosť, pričom ich otváracie hodiny sa zjednotia. V kostoloch na Gotickej ceste Gemera a Malohontu bude možné využiť služby vyškolených sprievodcov a vďaka finančnej podpore dokončia vzácne fresky v kostole v Plešivci," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.



Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková poukázala na to, že pri vyhľadávaní zmysluplných projektov je vždy dôležitá udržateľnosť a ich vzájomné prepojenie v rámci celého kraja. "Naším cieľom, a teda aj významným očakávaním od úspešných žiadateľov je, aby sa jednotlivé atrakcie darilo v rámci širšej ponuky územia prepájať a upozorňovať tak návštevníkov na ďalšie možnosti v ich okolí. Výsledkom je dlhší čas strávený v destinácii a vyšší ekonomický efekt pre lokálne komunity," uviedla.



Zážitkové podujatia v kraji dostanú podporu 420.000 eur. Týka sa to celkovo 13 medzinárodných a 20 regionálnych podujatí. Patria k nim 100. ročník košického Medzinárodného maratónu mieru, Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu, Majstrovstvá sveta Enduro GP Slovakia v okolí Gelnice, Art Film Fest, Letecké dni Košického kraja, Biela noc Košice, Imaginácie, festival Živé sochy v Spišskej Novej Vsi či Margecianske fajnoty.



Prvýkrát bola vyhlásená aj výzva na podporu tvorby audiovizuálnych diel, ktorých dej sa odohráva na území Košického kraja, alebo ktoré sa nakrúcajú na jeho území. Celkovú sumu 150.000 eur kraj prerozdelil medzi osem najzaujímavejších filmárskych diel. Záujem však bol podľa kraja veľký a do výzvy sa zapojilo až 28 uchádzačov. Za podporenými dielami stoja Peter Kerekeš, Rudolf Biermann, košickí režiséri Martin Gonda, Igor Engler, Katarína Gramatová, Erik Jasaň a Peter Begányi, či mladý tvorca Dominik Bari.