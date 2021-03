Košický kraj rozdelil viac ako 800.000 eur na podporu turizmu

Košice 10. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) podporí cestovný ruch v tomto roku v rámci programu Terra Incognita sumou viac ako 800.000 eur. V kraji tak pribudne 11 nových projektov zameraných na ekoturizmus a štyri veľké zážitkové atrakcie. Podporí sa tiež 25 podujatí na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.



"Nielen pre východniarov je vynikajúcou správou, že v najbližších rokoch rozhýbeme cestovný ruch v Košickom kraji štyrmi veľkými úplne novými atrakciami – pribudne zážitková návšteva bane Poráč, oddychový bod v kaštieli v Borši, prvý drezinový ovál na Slovensku v Košiciach a turistický vláčik v okolí Gelnice," informoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Dotačná výzva bola otvorená aj pre tých, ktorí sa uchádzali o podporu vo výzve v roku 2020, no z dôvodu pandémie museli svoje podujatia presunúť alebo zrušiť. Zoznam úspešných žiadateľov, ktorí získajú finančnú podporu predstavili v stredu KSK a krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).



Celková suma 832.400 eur z programu bola určená pre aktivity, projekty a podujatia, ktoré majú významný dosah na rozvoj cestovného ruchu v kraji a prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. K veľkým infraštruktúrnym projektom patrí využitie bane pri obci Poráč (okr. Spišská Nová Ves), ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a technickým unikátom. V rámci nového produktu budú môcť návštevníci zostúpiť do hĺbky 180 metrov v autentickej baníckej klietke, absolvovať kilometer dlhú prechádzku v štôlni a oboznámiť sa tak s fungovaním bane. Projekt získal podporu 172.750 eur.



Pri kaštieli v Borši (okr. Trebišov) pribudne oddychový bod so zámerom zvýšiť atraktívnosť chránenej lokality pri Boršianskom lese a vybudovať potrebnú infraštruktúru pre milovníkov cykloturistiky a vodnej turistiky v blízkosti hranice s Maďarskom. Dotácia je v sume 92.523 eur. Finančnú podporu viac ako 42.000 eur získal projekt drezinového oválu prevádzkovaný Detskou železnicou v Košiciach. V meste Gelnica a jej okolí bude premávať turistický vláčik s dotáciou zhruba 92.000 eur.



S dôrazom na ekoturizmus a udržateľný cestovný ruch turistickú ponuku obohatí 11 nových atrakcií. "Zodpovedné cestovanie do prírodných oblastí a oblastí s kultúrnou tradíciou je potrebné podporovať a propagovať aj z dôvodu, že vedie k ochrane prirodzeného rázu krajiny a k zachovaniu zvykov a pôvodného charakteru života v regiónoch," uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.



V Košiciach na Hrnčiarskej ulici by tak mala vzniknúť replika polovičného medzevského hámru. Obce Ochtiná a Ruská Bystrá prepoja najvýznamnejšie pamiatky vo svojom okolí novými cyklistickými chodníkmi. Vo vodnom mlyne v Kováčovej obnovia lámačku konope, ktorá by mala byť jedinou na Slovensku. V Moravanoch vznikne živý včelársky skanzen obohatený o služby apiterapie. V Malom Horeši pribudne infocyklocentrum, rozšíri sa aj ponuka vodných zážitkov na priehrade Ružín a na jazere Smolník. Od Smolníka na Červený vrch vznikne geoturistický náučný chodník, ktorý priblíži bohatú banskú históriu areálu Rotenberg. Podpora putuje aj do Slovenského raja na rekonštrukciu drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko. Na hrade Vinné pribudne uvítacia miestnosť "Dom kapitána", galéria a bezpečnejšia vyhliadka.



K podporeným regionálnym podujatiam patria Ekotopfilm - Envirofilm, Festival Nature, Gamefair 2021, Balónová fiesta Tokaj, Chateau Wine Festival, Dni sliviek v Malých Trakanoch, Dni sv. Norberta a Cesta do praveku. Medzinárodné podujatia zahŕňajú Medzinárodný maratón mieru, Bielu noc Košice, Cassovia Classic a Motocyklové preteky Enduro.



V tomto roku je finančná podpora určená aj na vlani pre pandémiu nerealizované podujatia ako Dni Ukrajiny, Festival Živé sochy, Art Film Fest, Košické letecké dni či Jánske ohne nad Šíravou.