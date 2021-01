Košický kraj chce rozšíriť cyklotrasy, vyčlenil na to 2,3 milióny eur

Košice 3. januára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) chystá v nasledujúcom období vo väčšej miere prípravu a výstavbu cyklotrás. V krajskom rozpočte je na tento účel vyčlenených 2,3 milióna eur, z toho pol milióna cez bankový úver. Pre TASR to uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



"Povedali sme, že od teraz budeme do tejto témy vstupovať oveľa intenzívnejšie. To znamená, že budeme aj majetkovoprávne vysporiadavať pozemky, aj obstarávať projektové dokumentácie, aj realizovať výstavbu. Samozrejme, všetko má svoje finančné možnosti," uviedol Trnka.



Kraj pritom podľa neho donedávna fungoval len ako akýsi koordinátor budovania cyklotrás s tým, že samotné bremeno prípravy a výstavby bolo na obciach a mestách. "Jednoducho sme vyhodnotili, že toto nefunguje, obce a mestá nemajú zdroje, možno väčšie mesto Košice vie vyčleniť nejaké peniaze, ale ostatní fungujú na fondoch a nič viac," konštatoval Trnka.



Kraj podľa neho v súčasnosti obstaráva projektovú dokumentáciu na časť cyklotrasy v okolí Zemplínskej Šíravy na dokončenie zemplínskeho okruhu. "Spúšťame práce na obstaraní projektovej dokumentácie v Družstevnej pri Hornáde, to znamená, aby sa mesto Košice mohlo severne napojiť na medzinárodnú sieť EuroVelo. Taktiež spúšťame práce na príprave cyklotrasy medzi Košicami a Prešovom, začali sme tiež riešiť cyklotrasu medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím a tiež časť cyklocesty smerujúcej zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského Raja," priblížil predseda KSK.



Začína sa tak podľa neho intenzívnejšie budovanie siete medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo v kraji, čo v minulosti, vzhľadom na nastavenie, nebolo reálne. "Teraz verím, že do roka, do dvoch, bude vidno prvé výsledky," skonštatoval predseda kraja.