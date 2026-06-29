< sekcia Regióny
Košický kraj schválil VZN o dotáciách pre enviroprojekty
Na rozdiel od doterajšieho modelu nebude podpora smerovať na aktivity samotné, ale na projekty s merateľným a overiteľným prínosom pre krajinu, sídla a ich obyvateľov.
Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo v pondelok nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií na podporu opatrení v oblasti životného prostredia. Kraj tak bude mať nový systém podpory projektov, ktoré prispejú k lepšej ochrane životného prostredia a adaptácii územia na klimatickú zmenu. Informoval o tom Úrad KSK.
Na rozdiel od doterajšieho modelu nebude podpora smerovať na aktivity samotné, ale na projekty s merateľným a overiteľným prínosom pre krajinu, sídla a ich obyvateľov. Každý podporený projekt bude posudzovaný z hľadiska jeho uskutočniteľnosti, udržateľnosti a reálneho environmentálneho efektu, ktorý bude možné overiť aj po jeho realizácii.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o transparentný a predvídateľný finančný mechanizmus, ktorý nasmeruje verejné zdroje do projektov s preukázateľným prínosom. „Nový systém podporí opatrenia, ktoré reagujú na konkrétne riziká v území - od vodozádržných a prírode blízkych riešení cez obnovu mokradí, biotopov a krajinných prvkov až po rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach či opatrenia na ochranu pôdy a zvyšovanie odolnosti krajiny,“ uviedol.
Novinkou je aj zavedenie systému tzv. prírodných kreditov. Overené environmentálne prínosy projektov budú môcť byť využité ako uznaný environmentálny príspevok pri posudzovaní spolufinancovania ďalších projektov zameraných na obnovu krajiny a adaptačné opatrenia.
Poslanci schválili aj vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 40 percent obchodného podielu v krajskej spoločnosti W2H2 KSK. Kraj si pritom ponechá majoritný 60-percentný podiel a strategickú kontrolu nad spoločnosťou.
Cieľom je získať silného technologického partnera, ktorý prispeje k realizácii projektu rozvoja Vodíkového údolia v Košickom kraji. Výber partnera bude prebiehať formou obchodnej verejnej súťaže s kritériom najvyššej ponúknutej kúpnej ceny, pričom minimálna cena je stanovená na 50.000 eur.
Na rozdiel od doterajšieho modelu nebude podpora smerovať na aktivity samotné, ale na projekty s merateľným a overiteľným prínosom pre krajinu, sídla a ich obyvateľov. Každý podporený projekt bude posudzovaný z hľadiska jeho uskutočniteľnosti, udržateľnosti a reálneho environmentálneho efektu, ktorý bude možné overiť aj po jeho realizácii.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o transparentný a predvídateľný finančný mechanizmus, ktorý nasmeruje verejné zdroje do projektov s preukázateľným prínosom. „Nový systém podporí opatrenia, ktoré reagujú na konkrétne riziká v území - od vodozádržných a prírode blízkych riešení cez obnovu mokradí, biotopov a krajinných prvkov až po rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach či opatrenia na ochranu pôdy a zvyšovanie odolnosti krajiny,“ uviedol.
Novinkou je aj zavedenie systému tzv. prírodných kreditov. Overené environmentálne prínosy projektov budú môcť byť využité ako uznaný environmentálny príspevok pri posudzovaní spolufinancovania ďalších projektov zameraných na obnovu krajiny a adaptačné opatrenia.
Poslanci schválili aj vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 40 percent obchodného podielu v krajskej spoločnosti W2H2 KSK. Kraj si pritom ponechá majoritný 60-percentný podiel a strategickú kontrolu nad spoločnosťou.
Cieľom je získať silného technologického partnera, ktorý prispeje k realizácii projektu rozvoja Vodíkového údolia v Košickom kraji. Výber partnera bude prebiehať formou obchodnej verejnej súťaže s kritériom najvyššej ponúknutej kúpnej ceny, pričom minimálna cena je stanovená na 50.000 eur.