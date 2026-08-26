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Košický kraj si pripomenie 82. výročie SNP v Dargovskom priesmyku
Program sa začne už v ranných hodinách tradičným Pochodom vďaky na Dargov, ktorý každoročne spája turistov, rodiny aj milovníkov histórie.
Autor TASR
Košice 27. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Centrum kultúry Košického kraja si pripomenú 82. výročie Slovenského národného povstania (SNP) v sobotu (29. 8.) v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku. Súčasťou programu bude Pochod vďaky, pietny akt aj popoludnie plné histórie a kultúry. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Program sa začne už v ranných hodinách tradičným Pochodom vďaky na Dargov, ktorý každoročne spája turistov, rodiny aj milovníkov histórie. Účastníci sa vydajú na trasu z viacerých smerov.
Podujatie oficiálne otvorí o 14.00 h pietny akt kladenia vencov za účasti predstaviteľov samosprávy, organizácií a verejnosti. Ako informoval KSK, spoločne si uctia pamiatku padlých, ako aj hrdinstvo a obetu všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu.
Popoludňajší program prinesie kultúrne vystúpenia pre všetky generácie. Na pódiu sa predstavia Dychová hudba Vlašanka a skupiny Exotik a Silband. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie Neuveriteľný cirkus.
Počas celého dňa bude pre verejnosť sprístupnená Sieň bojovej slávy, ktorá približuje udalosti bojov v Dargovskom priesmyku. V dopoludňajších hodinách sa pri pamätníku zastavia aj historické vozidlá Veterán klubu Trebišov, ktoré sa presúvajú po tejto trase do Trebišova. Autentickú atmosféru dotvoria prelety lietadiel.
Súčasťou osláv bude aj rozsiahla interaktívna expozícia Klubu vojenskej histórie Svoboda. Návštevníci si budú môcť prezrieť päť až sedem tematických táborov venovaných druhej svetovej vojne, dobovej vojenskej technike, zdravotníckej službe či zázemiu armádnych jednotiek. Obdivovať bude možné aj vozidlá vrátane ľahkého tanku LT-38, ktorý je jedinou funkčnou replikou svojho druhu na Slovensku.
Tábory budú sprístupnené už od štvrtka (27. 8.), takže verejnosť bude môcť sledovať ich budovanie a objavovať expozíciu ešte pred hlavným programom osláv. Sprievodný program doplní aj prezentácia súčasnej vojenskej techniky profesionálnych vojakov z Trebišova.
Program sa začne už v ranných hodinách tradičným Pochodom vďaky na Dargov, ktorý každoročne spája turistov, rodiny aj milovníkov histórie. Účastníci sa vydajú na trasu z viacerých smerov.
Podujatie oficiálne otvorí o 14.00 h pietny akt kladenia vencov za účasti predstaviteľov samosprávy, organizácií a verejnosti. Ako informoval KSK, spoločne si uctia pamiatku padlých, ako aj hrdinstvo a obetu všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu.
Popoludňajší program prinesie kultúrne vystúpenia pre všetky generácie. Na pódiu sa predstavia Dychová hudba Vlašanka a skupiny Exotik a Silband. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie Neuveriteľný cirkus.
Počas celého dňa bude pre verejnosť sprístupnená Sieň bojovej slávy, ktorá približuje udalosti bojov v Dargovskom priesmyku. V dopoludňajších hodinách sa pri pamätníku zastavia aj historické vozidlá Veterán klubu Trebišov, ktoré sa presúvajú po tejto trase do Trebišova. Autentickú atmosféru dotvoria prelety lietadiel.
Súčasťou osláv bude aj rozsiahla interaktívna expozícia Klubu vojenskej histórie Svoboda. Návštevníci si budú môcť prezrieť päť až sedem tematických táborov venovaných druhej svetovej vojne, dobovej vojenskej technike, zdravotníckej službe či zázemiu armádnych jednotiek. Obdivovať bude možné aj vozidlá vrátane ľahkého tanku LT-38, ktorý je jedinou funkčnou replikou svojho druhu na Slovensku.
Tábory budú sprístupnené už od štvrtka (27. 8.), takže verejnosť bude môcť sledovať ich budovanie a objavovať expozíciu ešte pred hlavným programom osláv. Sprievodný program doplní aj prezentácia súčasnej vojenskej techniky profesionálnych vojakov z Trebišova.