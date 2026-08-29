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Košický kraj si pripomína 82. výročie SNP v Dargovskom priesmyku
Sprievodný program zahŕňa aj prezentáciu súčasnej vojenskej techniky profesionálnych vojakov z Trebišova.
Autor TASR
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Košice 28. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Centrum kultúry Košického kraja si pripomínajú 82. výročie Slovenského národného povstania (SNP) oslavami v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku. Oslavy sa začínajú pochodom vďaky. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Ako uviedla, program sa začne o 8.00 h Pochodom vďaky na Dargov z viacerých smerov a spoločne účastníci vystúpia na Dargovský priesmyk. Oficiálnym otvorením podujatia má byť pietny akt kladenia vencov o 14.00 h za účasti predstaviteľov samosprávy, organizácií a verejnosti.
Popoludňajší program prinesie podľa hovorkyne kultúrne vystúpenia pre všetky generácie. Vystupovať bude Dychová hudba Vlašanka či skupiny Exotik a Silband. Pre rodiny s deťmi pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie Neuveriteľný cirkus.
Počas celého dňa je pre verejnosť sprístupnená Sieň bojovej slávy, ktorá ako prvé autonómne múzeum na Slovensku približuje udalosti bojov na Dargovskom priesmyku. Pri pamätníku sa dopoludnia zastavia aj historické vozidlá Veterán klubu Trebišov, ktoré sa presúvajú po tejto trase až do Trebišova a možné bude pozorovať aj prelety lietadiel.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku nám SNP pripomína, že sloboda, demokracia a odvaha postaviť sa za správnu vec nie sú samozrejmosťou.
„Dargov nie je len miestom spomienky na významné historické udalosti. Je to priestor, kde môžeme históriu priblížiť ľuďom spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a blízky aj mladším generáciám,“ dodal riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec.
Súčasťou osláv je aj rozsiahla interaktívna expozícia Klubu vojenskej histórie Svoboda. Návštevníci si môžu prezrieť päť až sedem tematických táborov venovaných druhej svetovej vojne, dobovej vojenskej technike, zdravotníckej službe či zázemiu armádnych jednotiek. Expozícia ponúkne verejnosti aj vozidlá vrátane ľahkého tanku LT-38, ktorý je jedinou funkčnou replikou svojho druhu na Slovensku.
Sprievodný program zahŕňa aj prezentáciu súčasnej vojenskej techniky profesionálnych vojakov z Trebišova.
Ako uviedla, program sa začne o 8.00 h Pochodom vďaky na Dargov z viacerých smerov a spoločne účastníci vystúpia na Dargovský priesmyk. Oficiálnym otvorením podujatia má byť pietny akt kladenia vencov o 14.00 h za účasti predstaviteľov samosprávy, organizácií a verejnosti.
Popoludňajší program prinesie podľa hovorkyne kultúrne vystúpenia pre všetky generácie. Vystupovať bude Dychová hudba Vlašanka či skupiny Exotik a Silband. Pre rodiny s deťmi pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie Neuveriteľný cirkus.
Počas celého dňa je pre verejnosť sprístupnená Sieň bojovej slávy, ktorá ako prvé autonómne múzeum na Slovensku približuje udalosti bojov na Dargovskom priesmyku. Pri pamätníku sa dopoludnia zastavia aj historické vozidlá Veterán klubu Trebišov, ktoré sa presúvajú po tejto trase až do Trebišova a možné bude pozorovať aj prelety lietadiel.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku nám SNP pripomína, že sloboda, demokracia a odvaha postaviť sa za správnu vec nie sú samozrejmosťou.
„Dargov nie je len miestom spomienky na významné historické udalosti. Je to priestor, kde môžeme históriu priblížiť ľuďom spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a blízky aj mladším generáciám,“ dodal riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec.
Súčasťou osláv je aj rozsiahla interaktívna expozícia Klubu vojenskej histórie Svoboda. Návštevníci si môžu prezrieť päť až sedem tematických táborov venovaných druhej svetovej vojne, dobovej vojenskej technike, zdravotníckej službe či zázemiu armádnych jednotiek. Expozícia ponúkne verejnosti aj vozidlá vrátane ľahkého tanku LT-38, ktorý je jedinou funkčnou replikou svojho druhu na Slovensku.
Sprievodný program zahŕňa aj prezentáciu súčasnej vojenskej techniky profesionálnych vojakov z Trebišova.