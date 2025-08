Košický kraj si pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu

Košice 6. augusta (TASR) - Pamätný deň rómskeho holokaustu si Košický samosprávny kraj (KSK) pripomína stredajšou spomienkovou udalosťou „Ma bisteren - Nezabudnime“. Program podujatia pripravilo od 16.00 h krajské divadlo Romathan v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach.



„Tento deň si pripomenieme divadelným predstavením s názvom ‚Spomienka‘, koncertom Salamon Kapelye (klezmer band) a ukážkami z výstavy Rómsky holokaust vo fondoch regionálneho oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia,“ informoval KSK k podujatiu v divadle Romathan na Továrenskej ulici v Košiciach.



Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintov. Perzekúcie Rómov sa diali aj na území vojnového Slovenského štátu.



KSK uvádza, že medzi obeťami rómskeho holokaustu boli aj košické deti - 14-ročný Arpád Suha, 15-ročný Ladislav Barko, 14-ročný Arpád Krok, 12-ročný Koloman Géza a 14-ročný Július Berko. Ich mladé životy sa násilne skončili v koncentračných táboroch, ďaleko od domova a rodín.



„Holokaust zanechal hlboké stopy na tvári Slovenska. Hoci od tejto tragédie uplynulo už 81 rokov, ich príbehy nie sú zabudnuté,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Poukázal na to, že rómska menšina by v žiadnej dobe nemala čeliť prejavom nenávisti či diskriminácii. „Nikto by nemal pociťovať strach pre svoj pôvod,“ dodal.



Slovenská republika si Pamätný deň rómskeho holokaustu oficiálne pripomína od roku 2015. „Motto Ma bisteren - Nezabudni! nám pripomína, aké dôležité je uchovávať spomienky na tých, ktorých predkovia tieto hrôzy prežili, a zabezpečiť, aby sa podobné tragédie už nikdy nezopakovali,“ skonštatoval riaditeľ krajského divadla Romathan Karol Adam.