Košický kraj spolu s univerzitou podporia lokálnu ekonomiku v kraji

Košice 4. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) podpísali v stredu memorandum o porozumení, ktorým založili Inovačnú sieť na podporu lokálnej ekonomiky. Jej cieľom je podporiť domácu poľnohospodársku produkciu, kvalitné a zdravé domáce výrobky a prepájanie agrofariem so zákazníkmi. Pilotným projektom, ktorý vzíde z tejto spolupráce, bude tzv. elektronické trhovisko, ktoré bude do ostrej prevádzky spustené na jar budúceho roka. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.



Inovačná sieť má podporiť spoluprácu medzi organizáciami z oblasti podnikateľskej sféry, verejnej správy, výskumu a inovácií, vzdelávania, neziskového sektora a verejnosti za účelom efektívneho fungovania lokálnej ekonomiky v Košickom kraji. Pomôcť by mala zvyšovaniu konkurencieschopnosti lokálnej poľnohospodárskej produkcie a zefektívneniu jej propagácie, čo by malo priniesť vyšší odbyt predovšetkým v rámci regionálnych potravinových sústav.



Podpora lokálnej ekonomiky podľa predsedu KSK Rastislava Trnku patrí medzi kľúčové rozvojové priority samosprávneho kraja. Aj takéto aktivity majú podporiť vytváranie lepších podmienok pre prepájanie lokálnych producentov a spotrebiteľov. "Chceme, aby sa obyvatelia nášho kraja ľahšie dostali ku kvalitným a zdravým domácim produktom, čím podporíme aj lokálnu ekonomiku a motivujeme mladých ľudí, aby sa venovali danému odvetviu a neodchádzali za prácou z nášho regiónu. Inovačná sieť bude hľadať moderné formy predaja, nielen cez kamenné obchody, ale aj s pomocou inovácie predaja, marketingu a propagácie, čím zlepšíme prepojenie zákazníkov s výrobcami," povedal Trnka.



Dekan Ekonomickej fakulty TUKE Michal Šoltés v tejto súvislosti konštatoval, že verejnosť vníma úlohu univerzít najmä na poli vzdelávania budúcich generácií a vykonávania základného výskumu. "Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa však podľa vzoru zahraničných inovačných ekosystémov snaží o aplikáciu získaných poznatkov nielen v priemyselnom sektore, ale aj vo verejnom priestore. Dnešným podpisom len potvrdzujeme náš dlhodobý záujem a snahu participovať na riešení výziev nášho kraja," uviedol.



Podľa zástupcu Ekonomickej fakulty TUKE v inovačnej sieti Mojmíra Prídavka jej založenie pramení najmä z komplexnosti výziev a problémov, ktorým kraj v tejto oblasti čelí. "Tieto problémy sa dotýkajú poľnohospodárskej produkcie, legislatívnych povinností, výkonu kontroly bezpečnosti a kvality, logistiky, podnikateľských zručností a marketingu, ale i problémov spojených s verejným obstarávaním pri lokálnych dodávkach pre subjekty verejnej správy. Nevyhnutnosťou je teda tzv. medziodvetvový prístup, ktorý je možné dosiahnuť len spoluprácou a partnerstvom," konštatoval.



Pilotným projektom je spustenie elektronického trhoviska, ktoré bude poskytovať priestor na prezentáciu miestnych pestovateľov a chovateľov a ich produkcie. Výsledkom by mal byť predaj koncovým zákazníkom najmä v meste Košice, a to nielen obchodným sieťam a reštauráciám, ale aj bežným spotrebiteľom.



Pilotná aktivita je realizovaná v rámci projektu URBAN INNO a je financovaná z európskych zdrojov. Táto sieť má byť aj diskusnou platformou, ktorej závery budú vstupom pre strategické dokumenty na regionálnej i národnej úrovni.



Inovačná sieť je otvorená pre všetky organizácie, ktoré chcú znalosťami a skúsenosťami pomôcť k napredovaniu kraja, pričom členstvo je bezplatné. Bližšie informácie sú na webovej stránke www.lokalnaekonomika.sk. Ku dňu podpisu memoranda prejavilo záujem viacero aktérov z kraja.