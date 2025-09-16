< sekcia Regióny
Košický kraj sprístupnil telocvične cez online rezervačný systém
Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke kraja.
Autor TASR
Košice 16. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) umožňuje verejnosti jednoduchší prístup k športoviskám v kraji prostredníctvom nového online rezervačného systému. Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke kraja. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
K dispozícii sú telocvične na školách, v Košiciach je to Gymnázium Alejová, Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb Jána Bocatia na ulici Bocatiova, SOŠ priemyselných technológií na Učňovskej, Hotelová akadémia na Južnej triede, Obchodná akadémia Polárna a Telocvičňa Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravná na Južnej triede, ďalej SOŠ dopravy a služieb v Strážskom, Spojená škola v Sečovciach, telocvičňa Za Hornádom v Spišskej Novej Vsi a Školský internát Dúha v Michalovciach.
„Aktívni aj rekreační športovci si môžu aktuálne vyberať z desiatich zapojených telocviční, z toho deväť v správe krajských škôl a jedna v správe Správy majetku KSK. Športoviská sú dostupné v šiestich telocvičniach v Košiciach a po jednej v Sečovciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Strážskom,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Záujemcom o športovú aktivitu aj počas víkendov poslúžia telocvične v Spišskej Novej Vsi a pri Hotelovej akadémii na Južnej triede v Košiciach.
Každá telocvičňa je podľa kraja prispôsobená konkrétnym športovým aktivitám. Tie sú spolu s informáciami o otváracích hodinách, cene nájomného a rozmere haly zverejnené na webe pri rezervačnom formulári. Záujemcovia sa môžu registrovať priamo na webovej stránke www.kosickazupa.sk/transparentny-kraj/sport/rezervacia-sportovisk, kde si po prihlásení a podpísaní nájomnej zmluvy vyberú voľné termíny. Platbu za prenájom telocvične je možné zrealizovať online kartou alebo prevodom na účet.
„Kraj plánuje do budúcna rozšíriť rezervačný systém o ďalšie telocvične stredných škôl v kraji a pridať aj možnosť rezervácie multifunkčných ihrísk,“ informoval KSK.
