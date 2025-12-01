< sekcia Regióny
Košický kraj spúšťa novú dotačnú výzvu za 800.000 eur
Kraj rozdelí financie medzi okresy podľa počtu obyvateľov, pričom najviac zdrojov je určených pre okresy Košice - okolie, Michalovce a Trebišov.
Autor TASR
Košice 1. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) otvára v pondelok novú dotačnú výzvu, v rámci nej prerozdelí na projekty žiadateľov 800.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
„Podporu získajú verejnoprospešné aktivity realizované na území KSK v oblasti životného prostredia, rozvoja vidieka, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, kultúry, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj činnosti cirkví a náboženských organizácií,“ uviedla.
Financovať z výzvy tak možno napríklad aj čistenie riek a lesov, podporu tradičných remesiel, športové podujatia, projekty pre seniorov, komunitné centrá či moderné technológie v sociálnej oblasti. O dotáciu sa takisto môžu uchádzať projekty zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok, prezentáciu tradícií, kreatívne aktivity, vzdelávacie, inovačné a smart riešenia, obnovu sakrálnych objektov a iné.
Kraj rozdelí financie medzi okresy podľa počtu obyvateľov, pričom najviac zdrojov je určených pre okresy Košice - okolie, Michalovce a Trebišov.
Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 1000 eur a maximálna 10.000 eur. Dotácia môže pokryť najviac 90 percent oprávnených výdavkov, pričom žiadatelia musia zabezpečiť minimálne desaťpercentné spolufinancovanie. Projekty možno predkladať do 31. januára nasledujúceho roka. Ak vo výzve uspejú, zrealizované musia byť do konca októbra 2026.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke KSK.
„Podporu získajú verejnoprospešné aktivity realizované na území KSK v oblasti životného prostredia, rozvoja vidieka, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, kultúry, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj činnosti cirkví a náboženských organizácií,“ uviedla.
Financovať z výzvy tak možno napríklad aj čistenie riek a lesov, podporu tradičných remesiel, športové podujatia, projekty pre seniorov, komunitné centrá či moderné technológie v sociálnej oblasti. O dotáciu sa takisto môžu uchádzať projekty zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok, prezentáciu tradícií, kreatívne aktivity, vzdelávacie, inovačné a smart riešenia, obnovu sakrálnych objektov a iné.
Kraj rozdelí financie medzi okresy podľa počtu obyvateľov, pričom najviac zdrojov je určených pre okresy Košice - okolie, Michalovce a Trebišov.
Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 1000 eur a maximálna 10.000 eur. Dotácia môže pokryť najviac 90 percent oprávnených výdavkov, pričom žiadatelia musia zabezpečiť minimálne desaťpercentné spolufinancovanie. Projekty možno predkladať do 31. januára nasledujúceho roka. Ak vo výzve uspejú, zrealizované musia byť do konca októbra 2026.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke KSK.