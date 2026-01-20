< sekcia Regióny
Košický kraj spúšťa projekt inteligentného merania spotreby energií
Celkové náklady na realizáciu projektu majú byť vo výške viac ako 412.000 eur.
Autor TASR
Košice 20. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa projekt s názvom NextBIM - nová generácia správy budov a integrácie dát. Jeho cieľom je premeniť vybrané verejné budovy na inteligentné objekty, ktoré budú šetriť peniaze aj životné prostredie. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.
Na základe odborných kritérií má byť vybraných niekoľko kľúčových objektov kraja - medzi nimi školy, kultúrne inštitúcie či zariadenia sociálnych služieb s nepretržitou prevádzkou a veľkou plochou, kde budú nainštalované takzvané IoT technológie (internet vecí). „Ide o inteligentné merače a meteostanice, ktoré budú nepretržite sledovať spotrebu tepla, elektriny či vody. Dáta z týchto zariadení sa následne odošlú do digitálneho systému, vďaka čomu bude možné reagovať na plytvanie energiami okamžite, nie až po doručení faktúry,“ vysvetľuje KSK.
IoT technológie podľa neho umožnia nastaviť úspornejšiu prevádzku, znížiť spotrebu energií, zabezpečiť stabilnejšie vykurovanie a efektívnejšiu správu verejných budov. „Okrem toho budova Úradu KSK získa svoje digitálne 'dvojča' (model BIM). Pomocou špeciálneho laserového skenovania vznikne presný 3D model budovy so všetkými jej detailmi. Slúžiť bude pri plánovaní opráv budovy, vďaka čomu bude možné predísť chybám a zbytočným nákladom pri budúcich rekonštrukciách,“ dodáva.
Celkové náklady na realizáciu projektu majú byť vo výške viac ako 412.000 eur. Financovaný bude prevažne zo zdrojov Európskej únie, pričom spolufinancovanie z rozpočtu KSK má predstavovať osem percent. Predpokladané obdobie realizácie je od marca do decembra tohto roka.
