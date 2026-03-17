Košický kraj spúšťa Putovnú knižnicu Košického kraja
Autor TASR
Košice 17. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa pilotne v spolupráci so svojimi piatimi knižnicami nový krajský program Putovná knižnica Košického kraja. Zastaviť má úbytok obecných knižníc, zvýšiť dostupnosť knižničných služieb a priniesť kvalitné knihy bližšie k východniarom. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Putovná knižnica Košického kraja prináša nový model fungovania. „Ide o rotujúce balíky kníh, metodickú podporu a rozvoj komunitných aktivít priamo v obciach, kde je záujem, ale chýbajú kapacity. Kraj prichádza v prvom roku s podporou v celkovej hodnote takmer 7000 eur, vďaka ktorým poskytne takmer 600 kníh, ktoré budú na šesťmesačnej báze putovať medzi obcami,“ priblížila hovorkyňa. Každá zapojená knižnica dostane 30 až 50 titulov podľa veľkosti, spolu so zacielenou metodickou pomocou od katalogizácie a štatistík až po podporu grantovej činnosti či organizovanie aktivít.
V prvom roku sa do programu zapoja obce a mestá, akými sú Vyšná Myšľa, Margecany, Gelnica, Vojkovce, Betliar, Jovice, Slavošovce, Veľké Ozorovce, Parchovany, Hrčeľ, Pribeník, Veľké Kapušany, Vinné, Falkušovce, Bajany a Budkovce. Výber spočíval v spolupráci, poznaní prostredia aj rôznorodosti typov knižníc. Prvé odovzdania balíkov kníh sa uskutoční 25. až 27. marca.
KSK informoval, že tak reaguje na dlhodobý trend útlmu najmä menších obecných knižníc, ktoré sú často posledným komunitným miestom v obci. Analýzy ukazujú, že hoci základná sieť verejných knižníc zostáva stabilná, rozdiely medzi aktívne fungujúcimi a stagnujúcimi knižnicami sa prehlbujú a viaceré obce prichádzajú o svoje knižnice. Súčasne však podľa kraja vidieť aj nádejné signály, rastie záujem o čítanie a počet registrovaných používateľov sa zvyšuje.
„V menších mestách a obciach je knižnica bezpečným prístavom, ale aj strediskom kultúry a stretávania komunity. Nové knihy prinášajú radosť deťom, ale sú aj dôvodom vyjsť z domu seniorom a vďaka podpore KSK sprístupnia vzdelanie aj tým, ktorí si knihy nemôžu dovoliť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
