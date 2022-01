Košický kraj spustil novú výzvu na poskytnutie dotácií

Košice 8. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil výzvy na poskytnutie dotácií na rok 2022. V krajskom rozpočte je v rámci dotačnej schémy vyčlenených 600.000 eur.



Žiadatelia môžu o podporu požiadať do 15. februára, keď sa uzatvorí prvé hodnotiace kolo. "Otvorená je výzva pre oblasť regionálneho rozvoja, športu, poskytovania sociálnej aj zdravotnej starostlivosti, rozvoja kultúry, podpory vedy, výskumu a vzdelávania či v oblasti cirkevnej a náboženskej," informoval Úrad KSK.



Úspešní žiadatelia, teda právnické aj fyzické osoby, môžu získať dotáciu v minimálnej výške 500 eur. Maximálna výška príspevku v prípade dotačnej schémy sa riadila alokáciami peňazí pre konkrétny okres, a to v závislosti od počtu obyvateľov. Ak v prvom kole výzvy kraj neprerozdelí všetky alokované prostriedky, vyhlási druhé kolo. Dotované zámery môžu byť realizované iba v rámci územia Košického kraja a projekt musí byť ukončený do 31. októbra 2022.



Projekty záujemcov v dotačnej schéme budú hodnotiť odborníci, ako aj krajskí poslanci. Záverečnou fázou bude schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie dotačnou komisiou. Tá sa skladá z 11 krajských poslancov, dvoch zamestnancov Úradu KSK a tajomníka komisie. KSK uvádza, že dotácie prideľuje podľa nových transparentnejších pravidiel zavedených v roku 2021 aj na základe odporúčaní mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS).



"Ukázalo sa, že vyhlasovanie dotácií podľa presne určených pravidiel bol dobrý krok. Všetci žiadatelia majú vďaka tomu rovnakú štartovaciu čiaru a zároveň sú podporené projekty zo všetkých regiónov kraja. Som rád, že už v minulom roku boli podporené kvalitné projekty, ktoré sú priamo cielené na ľudí žijúcich v daných regiónoch," povedal predseda dotačnej komisie a poslanec KSK Rastislav Javorský.



Informácie k výzvam sú zverejnené na webstránke KSK v sekcii transparentný kraj. "Poskytovanie dotácií má v župnej kase svoje nenahraditeľné miesto. Na základe transparentných pravidiel sa nám vďaka poskytnutým prostriedkom darí podporovať originálne projekty v každom kúte nášho kraja," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Vlani išla dotácia napríklad na multifunkčnú plochu pre inline a zimné športy v obci Teplička na Spiši, workoutové ihrisko v Poľove či na Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník.