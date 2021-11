Košický kraj spustil portál s výhodami pre očkovaných proti COVID-19

Košice 19. novembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) spustil portál výhod pre všetkých, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informácie o tom, v ktorých prevádzkach a na aké tovary či služby v kraji môžu získať zľavu, zvýhodnený vstup alebo darček k nákupu, nájdu na webe www.preodmenu.sk.



Benefit v rôznych formách bude aktuálne poskytovať 60 lokálnych predajcov či poskytovateľov služieb, pri využití všetkých zliav môžu obyvatelia ušetriť v priemere 700 eur. Systém je pritom otvorený pre ďalšie subjekty. Informoval o tom v piatok predseda KSK Rastislav Trnka.



Poukázal pritom na súčasnú kritickú situáciu s pandémiou na Slovensku s tým, že zvrátiť ju bez fatálnych následkov možno iba očkovaním. „Dôvodom na očkovanie by, samozrejme, nemali byť iba výhody v prevádzkach. Spustením benefitného systému pre zaočkovaných však chceme vyslať signál, že podnikateľské subjekty, ktoré držia ekonomiku, majú záujem prispieť k stabilizovaniu situácie,“ povedal.



Záujemcom o využitie výhod stačí, ak sa v danej prevádzke preukážu svojím COVID passom, kde je záznam o vakcinácii. Následne im bude odpočítaný benefit zo služby či z produktu, ktorý si zakúpil, prípadne k svojmu nákupu dostanú produkt navyše.



KSK informoval, že do benefitného systému sa doposiaľ zapojili reštaurácie, kaviarne, hotely, obchody so športovým, zdravotníckym aj záhradníckym sortimentom, fitness, wellness aj zábavné centrá, predajne šperkov či mobilov, ako aj autoumyváreň. Ide o prevádzky z Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi či Trebišova. Zľavy či iné výhody budú prevádzky poskytovať najbližších najmenej šesť mesiacov. Uplatniť si ich môžu všetci, ktorí sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou vakcíny.



„Viem, že strach a hnev rozdeľujú našu spoločnosť, ako keby sa z nej vytratila ľudskosť. Aj preto chceme pozitívne motivovať ľudí, ktorí majú ochotu rozmýšľať nad tým, že táto situácia sa dá zvrátiť iba vyššou mierou zaočkovanosti,“ konštatoval Trnka. „V spoločnosti sa šíria rôzne emócie, neprispieva k tomu ani situácia na politickej scéne v Bratislave. Chcem len vyzvať občanov, aby sa nenechali vtiahnuť do politických hier a rozhodovali sa na základe vlastného kritického myslenia,“ dodal.



Trnka ďalej informoval, že na to, aby sa mesto Košice vyhlo čiernej farbe na COVID automate, chýbalo podľa údajov k utorku (16. 11.) 1010 zaočkovaných obyvateľov nad 50 rokov. Ide o dosiahnutie 65-percentnej hranice plne zaočkovaných v tejto vekovej kategórii.