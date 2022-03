Košický kraj testuje utečencov vo svojich kapacitách

Košice 1. marca (TASR) – Vojnoví utečenci z Ukrajiny, ktorí sa dočasne ubytujú v zariadeniach Košického samosprávneho kraja (KSK), majú v rámci poskytnutých služieb možnosť otestovať sa na ochorenie COVID-19. V súvislosti s predpokladaným narastajúcim počtom prichádzajúcich zriadil kraj centrálny sklad humanitárnej pomoci, aktuálne vyhlásil výzvu na poskytnutie postelí a matracov.



Ako v pondelok informoval predseda KSK Rastislav Trnka, KSK má vo svojich zariadeniach aktuálne k dispozícii približne 720 lôžok, vrátane tých na stredných školách ich vie poskytnúť 2000. K pondelku ich bolo obsadených viac ako 270. "Keďže sa predpokladá zvyšovanie tohto čísla a cez víkend sme mali takmer naplnených tých 271 aktuálnych, začali sme zriaďovať azylové centrá v telocvičniach našich stredných škôl," uviedol s tým, že v týchto priestoroch by mohol kraj poskytnúť až 6000 lôžok. Žiadanými sú preto postele a matrace.



Kraj tiež na uskladnenie poskytovanej hmotnej pomoci zriadil na Ostrovského ulici v priestoroch, kde sídlilo jeho veľkokapacitné odberové miesto, centrálny sklad. Aktuálne zriaďuje aj transparentný účet, na ktorý môže verejnosť prispievať na zabezpečenie materiálnej pomoci. Organizáciu humanitárnej pomoci koordinuje krajská nadácia.



Keďže sa podľa Trnku predpokladá, že z Čiernej nad Tisou budú na Slovensko premávať železničné spoje s utečencami, kraj zriaďuje kontaktné body pre prichádzajúcich aj na a pred železničnou stanicou v Košiciach. Od stredy (2. 3.) zároveň posilňuje autobusovú dopravu medzi hraničnými priechodmi a východoslovenskou metropolou. "Z Vyšného Nemeckého pôjde 25 liniek cez Michalovce až do Košíc, z Veľkých Slemeniec pôjde 19-krát denne cez Veľké Kapušany a Michalovce až do Košíc," priblížil Trnka.



Od utorka má tiež podľa Trnku fungovať pre vojnových utečencov bezplatná infolinka v ukrajinskom jazyku, kde im bude v prípade potreby poskytovaná aj psychologická pomoc.