Košický kraj ukončil na jeseň rekonštrukciu piatich mostov

Na snímke zrekonštruovaný most nad železničnou traťou Košice - Čierna nad Tisou pred obcou Nižná Myšľa, okres Košice-okolie, 11. novembra 2019. Foto: TASR – František Iván

Košice 12. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) na jeseň ukončil rekonštrukciu piatich mostov, a to vo Veľkých Raškovciach, v Nižnej Myšli, Družstevnej pri Hornáde, Brzotíne a pred Veľkou Lodinou. Ich rekonštrukcia stála krajský rozpočet spolu 1.077.460 eur. Informoval o tom v utorok Úrad KSK.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.V pondelok (11. 11.) slávnostne ukončili opravu mosta vedúceho ponad železničnú trať pri obci Nižná Myšľa. Most bol dlhodobo v zlom stavebno-technickom stave, podľa posudkov bol zaradený do kategórie šesť, čo znamená veľmi zlý stav. Jeho oprava si vyžiadala viac než 280.000 eur. Pred letnými prázdninami sa začala aj oprava mosta vo Veľkých Raškovciach, a to za 288.000 eur. Na oboch mostoch vymenili hydroizoláciu, nosnú konštrukciu posilnili tak, aby boli plne zaťažiteľné, dobudovali nové rímsy a bezpečnostné zariadenia.V budúcom roku kraj dokončí rozbehnuté opravy ďalších troch mostov, a to v obci Kováčová, Hnilčík a Olcnava. V najbližšom období sú v pláne aj rekonštrukcie mostov cez Ružín za obcou Margecany, cez rieku Laborec pri Vojanoch a v Michalovciach, či most cez rieku Hnilec pri Gelnici.uviedol Trnka.V návrhu rozpočtu na rok 2020 ráta KSK s opravou ďalších 22 mostov. O ich rekonštrukcii bude rozhodovať Zastupiteľstvo KSK na najbližšom zasadnutí 9. decembra.Okrem opráv mostov začal kraj v jeseni aj mimoriadne prehliadky mostov konštruovaných z nosníkov typuTakúto konštrukciu mal aj most v Strážskom, ktorého časť sa v októbri odtrhla. Ak kontroly ukážu, že tieto mosty sú vo veľmi zlom stave, ich oprava bude v budúcom roku riešená prioritne, informoval Úrad KSK.